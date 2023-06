Des nouvelles rassurantes pour Hebert Léonard

Les problèmes de santé se succèdent pour Hebert Léonard. Âgé de 78 ans, le chanteur a été hospitalisé la semaine dernière avait fait savoir sa femme. Victime d’un microbe particulièrement sournois, il avait été admis en réanimation et avait dû annuler plusieurs concerts programmés. Les nouvelles étaient même alarmantes si on se fie à France Dimanche qui évoquait un “état critique”. Heureusement, les dernières nouvelles sont nettement plus rassurantes. Dans les pages de Gala, Yann Ydoux, le manager du chanteur, évoque une pneumonie mais Herbert Léonard est aujourd’hui sorti de l’hôpital. “Tout va bien, il n’aura pas de séquelles”, précise-t-il en ajoutant que l’heure est à présent à la convalescence.