Le nouvel album de Christine and the Queens avec la participation de Madonna est sorti : voici notre verdict

Histoire de pousser le bouchon un peu plus loin encore, Christine and the Queens fait fi des standards qu’imposent les plateformes d’écoute en ligne, Spotify en tête. Sur Paranoïa, Angels, True Love, son nouvel album paru cette nuit, les tempos sont en très grande majorité lents et les intros longues. Un pari audacieux quand on sait que les algorithmes de Spotify analysent avant-tout les 10 premières secondes d’un morceau pour leur accorder une bonne visibilité.

Une Madonna trop discrète

On ne compte que cinq titres sous les 4 minutes. Et encore, deux d’entre eux sont des ouvertures. Sept chansons dépassent les 5 minutes, parfois allègrement. “Track 10”, par exemple, s’étend sur… 11 minutes ! Un format tout sauf pop, généralement l’apanage du rock progressif. On ne croit pas si bien dire, il est basé sur un sample de synthé signé Emerson, Lake&Palmer, trio incontournable du genre. Cette référence aux années 70 se retrouve d’ailleurs à plusieurs reprises sur Paranoïa, Angels, True Love. La preuve avec cet autre sample de Marvin Gaye tiré de “Feel All My Love Inside” qu’on trouve sur “Tears Can Be So Soft” qui ouvre l’album après la première “Ouverture”.

En revanche, oubliez l’utilisation du français qui nous avait séduits sur Chaleur humaine lors de sa sortie en 2014, il est quasiment absent de cet album. On ne trouve qu’un seul titre dans la langue de Molière : “Aimer, puis vivre”. Et quelques touches sur “Let Me Touch You Once”.

On ne va pas le cacher, après Redcar Les adorables étoiles qui avait déstabilisé à peu près tout le monde, on attendait beaucoup de ce nouvel album annoncé avec la participation de Madonna. La reine de la pop est bien présente sur trois titres (”Angels Crying in my Bed”, “Lick The Light Out” et “I Met an Angel”) mais elle ne chante pas. Elle ne fait que parler. À l’instar de Jiminy Cricket dans Pinocchio, elle apparaît au gré du disque comme la conscience de Christine and the Queens, celle qui la conseille. Avouons-le, ce n’est pas tout à fait ce qu’on attendait. On avait volontiers imagé un duo comme celui qu’elle avait fait avec Britney Spears sur “Me Against The Music”. C’est une déception.

Un pari risqué

Christine and the Queens propose à nouveau un album ambitieux, très bien produit et audacieux. Peut-être trop en avance sur son temps. On aurait aimé pouvoir écrire que ce Paranoïa, Angels, True Love, sera à l’artiste ce que Fantaisie Militaire a été à Alain Bashung, un disque d’avant-garde au succès populaire. Musicalement, c’est certain, il fera date. Personne en France n’ose ça par les temps qui courent. Pas sûr cependant que le côté populaire soit au rendez-vous car il n’est certainement pas taillé pour la radio et les plateformes. Ni pour les clubs. Il faudra voir ce que ça donnera sur scène. Autrement dit, le pari s’avère risqué. On est loin de Chaleur humaine sorti il y a bientôt dix ans.

Comprenons-nous, Paranoïa, Angeles, True Love n’est pas dénué de qualités, bien au contraire. La voix d’Héloïse Letissier est somptueuse. Il y a de la recherche et des trouvailles à tous les étages. Mais voilà, il faut savoir plonger dans tout cela. Ce n’est pas de la “pop” immédiatement accessible, à l’exception de quelques moments comme “Flowers Days” avec son piano, “Aime, puis vivre” et “True Love”, en compagnie de 070 Shake, qui rappellent Christine and the Queens à ses débuts.