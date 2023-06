"Chaleur humaine" de Nicolas Michaux est la découverte belge de la semaine sur LN Radio

C’est aussi là que Nicolas Michaux, ex-Été 67, a enregistré son second album, Amour Colère sorti en 2020 et suivi d’une compilation l’année suivante, Les Chutes.

Ce n’est plus un secret, le Liégeois d’origine aime brasser les cartes pour livrer une musique aux inspirations variées qui vont de la grande chanson française (Serge Gainsbourg), aux songwriters américains (Bob Dylan, Neil Young, même si ce dernier est canadien), en passant par le rock anglais, le tout mâtiné de références sixties, new wave et d’autres influences bien plus lointaines encore. C’est aussi un adepte du DIY. Le Do It Yourself, ou le fait maison en français.

On dit de Nicolas Michaux que ses chansons s’apparentent à des documentaires. Pas faux. “La musique est quelque chose qui se passe, pas quelque chose que l’on fait”, a-t-il l’habitude d’expliquer. De fait, ses titres ont ce don de provoquer des images. C’est encore le cas avec “Chaleur humaine”, son nouveau single qui est aussi la découverte belge de la semaine prochaine sur LN Radio.

Dès les premières mesures, on est transporté ailleurs. Une sensation renforcée par le clip qui accompagne le morceau. Par contre, ne vous fiez pas à la légèreté des guitares, à la voix enjôleuse façon Lou Reed et au sentiment de nonchalance qui émane du titre, tout cela est trompeur à bien des égards. Nicolas Michaux n’invite pas à passer des vacances avec lui à Ibiza, là où le clip a été tourné, mais il prône un retour en arrière, un retour à la terre. Qu’on se le dise.

Un nouveau single annonciateur d’un nouvel album ? Même pas. Du moins pas à notre connaissance. Par contre, vous pourriez en profiter pour faire main basse sur la réédition d’Amour Colère désormais disponible en vinyle.