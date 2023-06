Le 26e Graspop Metal Meeting Festival affiche complet!

Le festival, entièrement consacré au metal, affiche, à nouveau, complet. L'événement annuel a eu le temps de glaner ses lettres de noblesse et jouit d'une réputation qui dépasse déjà nos frontières même s'il se déroulera, une fois encore en même temps que le Hellfest Festival à Clisson en France. Même si l'organisation française demeure plus gargantuesque, les deux festivals se partagent plusieurs artistes sur leurs affiches respectives. Ce sera notamment le cas de Mötley Crüe qui se posera pour la première fois sur les planches belges sans son guitariste Mick Mars avec qui il est désormais en procès. Le musicien, atteint d'une maladie chronique qui touche ses articulations, avait annoncé que son état de santé ne lui permettait plus d'assurer une tournée complète mais n'envisageait pas son retrait du groupe. Celui-ci lui proposa une compensation financière jugée ridicule par Mick Mars qui estime donc avoir été écarté pour de mauvaises raisons. C'est John 5 qui le remplace à la gratte pour cette tournée des stades prévue au lendemain du succès interplanétaire du film The Dirt consacré à la vie de débauche du groupe . Cette tournée avait d'ailleurs dû être repoussée à la suite de la pandémie.

Helmut Lotti Goes Metal!

Les autres formations (Def Leppard célèbrera sa troisième apparition; Guns n' Roses, sa quatrième; Slipknot, sa... huitième) ont déjà acquis un peu plus d'expérience sur la plaine de Dessel. C'est effectivement plutôt au cœur de l'affiche du festival et non à sa tête que les organisateurs nous réservent les plus grandes surprises. Ainsi, on salive d'ores et déjà à la venue de Generation Sex, le super-groupe qui réunit Billy Idol (Generation X), Paul Cook, l'ancien batteur des Sex Pistols et Tony James, l'ancien bassiste des Sigue Sigue Sputnik. Cela flaire déjà bon le punk des années 80.

Il y aura aussi quelques formations thrash de renom (Dark Angel, Voivod, Cyclone) qui ont, elles aussi, marqué cette époque de leur empreinte musicale et qui se produiront pour la première fois au GMM.

L'affiche qui débutera dès jeudi midi est, comme toujours, très éclectique. Tous les styles de metal (progressif, alternatif, heavy, death...) y seront dignement représentés. Mais pas que... En effet, même notre compatriote Helmut Lotti sera de la fête. Oui, vous avez bien lu : Helmut Lotti en personne. Il se joindra à la grande messe du metal avec son show intitulé "Hellmut Lotti Goes Metal" durant lequel le crooner belge tombera la chemise et le noeud papillon pour un tee-shirt et un bracelet à clous afin d'interpréter les plus grands succès d'Iron Maiden, de Whitesnake ou d'Aerosmith. Voilà assurément un concert qui vaudra le détour. Sûr que les festivaliers lui réserveront un accueil particulièrement chaleureux. Surtout si le chanteur lyrique se montre à la hauteur de l'événement...

Le cashless s'invite au Graspop

La chaleur sera effectivement bien au rendez-vous si on en croit les prévisions météorologiques qui annoncent de beaux rayons de soleil et jusqu'à 30 degrés dimanche...

Pour la première fois, le festival adoptera la politique du sans cash et offrira aux festivaliers un bracelet sur lequel ils pourront ajouter des skullies vendus à 3,5 € l'unité pour s'octroyer du crédit pour boire et se sustenter sur place. L'avantage de cette formule leur permettra d'être remboursé des éventuels skullies excédentaires moyennant 1,75 € de frais administratifs...