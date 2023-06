Le dernier baiser de Kiss était mortel

À lire aussi

Les choses sérieuses ont donc commencé peu avant 21 heures lorsque les écrans ont diffusé les images des musiciens quittant leurs loges avant d’arriver sur une scène cachée par le rideau géant affligé des quatre lettres KISS. En quelques secondes, la chute du rideau a dévoilé les quatre musiciens maquillés soutenus par des effets pyrotechniques et des explosions du meilleur effet. Celui qui n’a jamais eu l’occasion de voir Kiss en concert a manqué quelque chose dans sa vie. S’ils ont été les véritables précurseurs du glam metal, les Américains ont aussi démontré qu’ils sont passés maîtres de la mise en scène. À force de jouer les mêmes standards depuis plus de 45 ans, Paul Stanley, l’homme à l’étoile, et Gene Simmons, l’homme à la langue bien pendue, ont réglé leur spectacle avec la précision d’une horloge suisse. Les nombreuses explosions ont fait trembler les murs du Palais 12 sur Detroit Rock City et Shout It Loud, les deux premiers morceaux interprétés par le groupe. Les différences avec le précédent concert d’Anvers l’an dernier se sont limitées aux diffusions des images retraçant les 50 années d’existence du groupe avec des extraits du fameux concert Alive I sorti en… 1975. Mais le public ne s’est jamais lassé de cette énième répétition. D’autant que le groupe a pris la peine d’insérer quelques perles “inédites” dans sa setlist. Say Yeah, extrait de l’album Sonic Boom, a été la première d’entre elles. La seconde, plus remarquable, a été l’interprétation dynamitée de la chanson Makin' Love, extraite de l’album Rock And Roll Over (1976) !

L’auditoire a, à nouveau, eu droit au survol de Paul Stanley, suspendu sur son fil, pour rejoindre le fond de la salle sur une scène alternative pour l’interprétation du tube planétaire I Was Made For Lovin' You dans un délire collectif indescriptible. Gene Simmons a, de nouveau, craché le sang en surplombant la scène sur God Of Thunder. Même si les deux leaders du groupe ont occupé les devants de la scène, Eric Singer, le batteur s’est lancé dans un solo de batterie avant d’interpréter, seul au piano, le magnifique Beth. Pour sa part, Tommy Thayer, le guitariste, a aligné les riffs et les soli de guitare avec une précision diabolique. Tout ce beau monde a pris (définitivement ?) congé de leurs fans sous les confettis et les ballons lancés dans la foule dès les premières notes de Rock and Roll All Nite et de Do You Love Me avec les adieux de Paul Stanley : “Bruxelles, nous ne vous oublierons jamais”, soutenu par le message “Kiss Loves Brussels” diffusé sur les écrans géants. Le moment, aussi solennel soit-il, a-t-il véritablement sonné le glas de Kiss ? Seul l’avenir nous le dire…