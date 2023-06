Graspop 2023: Slash a donné le ton

L’ambiance est montée d’un cran avec Spiritbox mais aussi, et surtout, avec Tom Morello. Le guitariste de Rage Against The Machine a fait monter la température déjà très élevée d’un cran en interprétant les riffs de son ancien groupe dans un mémorable medley rassemblant des extraits de “Bombtrack”, “K’ow Your Ennemy”, “Bulls on Parade”, “Guerilla Radio” et “Cochise” d’Audioslave, son autre groupe.

Tom Morello est un des guitaristes les plus talentueux de sa génération. Et il l’a encore démontré ce jeudi au Graspop. Il s’est aussi essayé sur la reprise de “The Ghost of Tom Joad” de Bruce Springsteen avec beaucoup de brio. Mais auparavant, le guitariste chauve avait été rejoint par Slash sur scène pour interpréter “Interstate 80”, morceau sur lequel les deux guitar heroes se sont affrontés en duel de soli plus cinglants les uns que les autres. La première apparition du guitariste au chapeau des Guns N’Roses aura mis la plaine de Dessel en ébullition.

Certains ont longtemps espéré le voir rejoindre Miles Kennedy avec Alter Bridge. Mais il n’en a rien été… Quel dommage…

Le public, a aussi réservé un très bel accueil à la charmante Alissa White-Gluz et Arch Enemy appelé à se produire sur la scène principale.

Ghost puis Guns N’Roses se sont chargés de la suite…