Michael Jones: "Jean-Jacques Goldman ne remontera pas sur scène"

Et l’artiste de 71 ans de poursuivre. “Donc, c’est aussi un spectacle où la vedette du spectacle, en fait, ce sont les chansons. Et on les interprète de manière totalement différente. Parce que ce n’est pas un 'tribute'. Mais vraiment un show avec de belles chansons puisqu’il nous les a laissées. On les a héritées et c’est ça l’héritage.”

Vous nous avez interprété “Elle a fait un bébé toute seule” ici en acoustique avec Mary Cooper. Mais y aurait-il une chanson en particulier qui vous fait plus plaisir à interpréter ?

”Non, non, non. C’est vraiment toutes de très, très belles chansons. Je pourrais dire : 'Je te donne' parce que je l’ai coécrit mais non, même pas. Vraiment, toutes ces chansons, c’est un plaisir fou de les jouer.”

Et y en aurait-il une plus compliquée, par contre, à réinterpréter ?

”Toutes les chansons de Jean-Jacques sont compliquées à réinterpréter, donc c’est pareil (sourire) !”

Les deux disques et la tournée ont-ils été validés par Jean-Jacques Goldman en personne ?

”Alors, le premier disque, Jean-Jacques a mis un petit mot pour dire ce qu’il en pensait. Le spectacle, il ne l’a pas vu. Mais lui, il l’aime bien que les chansons vivent. Et donc, à nous de les faire vivre. D’autant plus que là, en plus elles renaissent.”

Aurait-il prévu de remonter sur scène, peut-être avec vous pour ce show ?

”Jean-Jacques n’a pas prévu de remonter sur scène, que ce soit avec nous ou avec quelqu’un d’autre ! Parce qu’il a pris sa retraite et on le respecte.”

"Je ne pense pas que l'envie reviendra chez Jean-Jacques"

Ou n’aurait-il pas envie de revenir, vous qui êtes toujours en contact avec lui, en voyant tous les 'tributes' -comme Goldmanmania- à son effigie ?

”Si l’envie reviendra… mais je ne pense pas. Les 'Tribute' sont très bien, il y en a de très bons. Justement, c’est ça la différence entre les Tribute et L’héritage Goldman. Héritage est vraiment un spectacle basé sur les chansons. Mais vraiment fait différemment. Les Tribute, ils font tel quel. Exactement pareil que faisait Jean-Jacques. Même nous, avec Jean-Jacques, on ne faisait pas pareil sur scène que sur disque. Donc là, c’est vraiment continuer les chansons comme Jean-Jacques aimait les faire.”

Et votre tournée s’arrête en Belgique. Est-ce un pays qui vous touche particulièrement ?

”Déjà, un pays où ils boivent de la bière et mangent des frites au blanc de bœuf.. c’est quand même quelque chose de bien. Non (sourire) ? J’ai toujours de très bons souvenirs en Belgique. J’aime beaucoup la convivialité et les Belges ont le sens de la fête quand même !”

N’y aurait-il pas une Belge dans la troupe, justement ?

”Il y avait une Belge sur le disque oui, Mentissa. Mais ça ne veut pas dire qu’elle ne va pas venir avec nous. Elle est même déjà venue.”

Jean-Jacques est à la retraite mais vous, vous continuez pour chanter et jouer. Jusqu’à quel âge ?

”Euh, je n’arrêterai jamais. Jean-Jacques et moi, on est restés ensemble pendant très longtemps parce qu’on se complétait bien. En fait, on est deux contraires. Lui, ce qui comptait, c’était la création, l’écriture. Moi, ça a vraiment été le son, la scène. Moi, la scène, c’est mon bac à sable. Lui, c’était le studio. Voilà, c’était la différence. Moi, oui, jusqu’au bout. Tant que je peux le faire et que ça m’amuse, je le ferais !”

Y aura-t-il d’autres albums Héritage Goldman ? Quelle sera la suite de cette tournée ?

”Je m’avance un peu, mais il y aura forcément un live. Parce que le spectacle est tellement différent des deux disques que ça vaut le coup de remontrer les chansons. Comment on les joue sur scène. Parce que c’est vraiment une grosse fête !”