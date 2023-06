Graspop 2023: de la sueur et des larmes pour le deuxième jour

A l’issue du titre acoustique A Reason To Fight, le chanteur de Disturbed a fondu en larmes sur scène devant les caméras qui ont diffusé la scène sur les grands écrans . « Je suis désolé », a-t-il expliqué. « Mais cette chanson éveille toujours en moi un flot de sentiments très forts. Nous luttons tous contre nos propres démons. Les deux que je connais le mieux sont les addictions et la dépression. Je suis fatigué de perdre des gens qui me sont chers à cause de cela. Combien parmi vous ont été directement ou indirectement touché par ces phénomènes », a-t-il demandé à l’assemblée qui a levé ses bras comme un seul homme malgré l’incrédulité qui l’a gagnée devant l’artiste aussi affecté. « Vous voyez », a-t-il conclu. « Regardez autour de vous: vous n’êtes pas seuls! »

Et c’est vrai que les festivaliers n’ont cessé de communier entre eux dès midi quand les jeunes finlandais de Blind Channel sont montés sur scène. Idolâtrés dans leur pays, les Scandinaves ont gagné leur notoriété en 2021 au Concours de l’Eurovision avec le titre Dark Side qu’ils ont évidemment interprété hier sur une plaine de Dessel ensoleillée.

Au même moment, nos compatriotes de Black Mirrors ont réuni encore plus de personnes encore dans la chaleur accablante du chapiteau du Metal Dome.

La température est montée encore d’un cran lors du passage de Fever 333.

Dans un état d’euphorie proche de l’hystérie, le chanteur très engagé Jason Aalon Butler est descendu dans la foule avant de prendre des risques inconsidérés pour grimper sur le Sky Desk placé en hauteur face à la scène.

Vendredi plusieurs artistes ont aussi communié avec leurs fans comme Joel O’Keeffe d’Airbourne. Comme il en a l’habitude, le chanteur guitariste a grimpé sur les épaules d’un roadie pour fendre la foule guitare à la main. La setlist des Australiens s’est articulée autour de leurs titres les plus connus (Ready To Rock, Back in the Game). La foule n’a d’ailleurs pas hésité à s’asseoir avant de se lever en même temps pour s’adonner au pogo sur les riffs d’un Runnin’ Wild mémorable et repris à en chœur par une foule en délire.

L’ambiance s’est alourdie lorsque les Polonais de Behemoth ont envahi la scène principale. Mais les rayons du soleil éclairaient encore trop le Corpse Paint des musiciens. Cette technique de maquillage du visage qui utilise du fard blanc sur l’ensemble du visage et du fard noir autour des yeux est évidemment beaucoup plus efficace dans la pénombre qu’à la lumière du jour.

Le black metal extrême des polonais n’a pas déclenché la même folie que les riffs d’Askling Alexandria ou Hatebreed sur lesquels les fans ont pogoté sans retenue.

Puis est venue l’heure de Disturbed avec l’épisode des pleurs mais aussi des sourires lorsque le chanteur, qui a un air de ressemblance évident avec Phil Collins, a repris avec son groupe une version survitaminée de Land of Confusion de Genesis. On a aussi beaucoup apprécié la reprise de Sound of Silence de Simo n & Garfunkel avec l’appui d’une petite orchestration à cordes.

Pendant ce temps, le décor de la scène voisine a laissé transparaître les reliques de guerre des vikings utilisées par Amon Amarth. Plusieurs guerriers sont apparus sur The Great Heathe Army pour mimer des scènes de combat entre deux statues géantes ou devant un drakkar qui servait de décorum.

Les Français de Gojira ont plutôt joué la carte de la sobriété du noir et blanc en s’appuyant sur un jeu de lumières majestueux notamment sur Another World ou Amazonia et en utilisant tous les écrans des deux scènes.

Un peu avant, Clutch a fait trembler le plancher du metal Dome en entraînant les gens à danser sur son metal groovy.

Il aurait fallu avoir le don d’ubiquité pour assister aux concert de Meshuggah au Metal Marquee et de Machine Head sur la scène principale. Et les deux shows valaient assurément le détour. Les Américains de Meshuggah ont joué sur les jeux d’ombre et de lumières très vives pour dispenser leur death metal experimental. La formation de Machine Head a, pour sa part, inscrit le Graspop où il a tenu la tête d’affiche, comme unique date européenne de sa tournée actuelle. Les tee-shirts le mentionnant ont d’ailleurs tous été vendus en quelques heures. La setlist concoctée par le groupe a été particulièrement bien équilibrée avec pas moins de huit albums représentés par leurs meilleurs titres (The Blood, The Tears, The Sweat, Davidian, …). Il était une heure et demi du matin quand les feux d’artifice ont ponctué cette très belle journée sur les riffs d’Halo.