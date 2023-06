La folie Helmut Lotti s’est emparée du Graspop

Un périmètre de sécurité a été imporvisé face à l'affluence désireuse de voir Hellmut Lotti Goes Metal. Tout le monde n'a pas pu accéder au Metal Dome. ©Paul Collin

“Ce public est très exigeant”, nous a confié Helmut Lotti quelques minutes avant son concert. “Et moi, j’ai mal dormi toutes les nuits de cette semaine car je ne connais pas toutes les paroles des chansons par cœur. Fort heureusement, les prompteurs placés devant moi vont m’aider.”

Helmut Lotti en version metal, c'était l'attraction de cette 26e édition du Graspop à Dessel. Il y a eu une affluence de fou. ©Paul Collin

“Les organisateurs m’ont lancé le défi”

Dès les premières notes d’ouverture d’“Holy Diver” de Ronnie James Dio, la frénésie s’est emparée de la foule pour l’accompagner dans ce karaoké géant. “‘Run To The Hill s’est la seule chanson de metal de mon répertoire”, a-t-il remarqué. “Les autres comme ‘Smoke On The Water’, ‘Paradise City’ou ‘Holy Diver’sont plutôt à cataloguer dans le hard rock.”

Helmut Lotti a laissé rapidement tomber la chemise pour apparaître avec un t-shirt et pantalon en cuir noir. Sa prestation a été remarquable notamment lorsqu’il a repris “Poison” d’Alice Cooper. Le chanteur connaît visiblement tous les codes du metal. “Connaissez-vous l’origine du signe des doigts qui représentent deux cornes et que les fans de metal utilisent”, nous a-t-il interrogé. “C’est Ronnie James Dio qui l’a repris de sa grand-mère qui l’utilisait pour écarter le mauvais œil”.

Helmut Lotti n'a pas gardé bien longtemps sa veste et son noeud pap' sur la scène du Graspop 2023. ©Paul Collin

Mais comment Helmut Lotti en est-il arrivé à inscrire son nom à l’affiche d’un des plus grands festivals de metal. “Tout est parti d’une blague”, nous a-t-il avoué. “Quand mon père m’a entendu chanter à l’âge de 13 ans, ‘Run To The Hill’ d’Iron Maiden, il m’a dit que je savais vraiment chanter. Radio Willy (une radio flamande seulement disponible sur Internet, NdlR) cherchait un chanteur pour interpréter une chanson de hard rock. J’ai donc posé ma candidature. J’ai enregistré ce titre et c’est revenu aux oreilles des organisateurs du Graspop qui m’ont lancé le défi de chanter chez eux. Et voilà…”

Hellmut, avec deux “L”

Helmut Lotti a pourtant bien orchestré son projet confiant le logo de son projet “Hellmut Lotti Goes Metal” (avec deux “L” pour faire metal, bien évidemment !, NdlR) à l’illustrateur liégeois Éric Philippe. “C’est moi qui l’ai renseigné à mon management car j’apprécie beaucoup son travail sur les covers d’albums notamment.”

Le logo du show Hellmut Lotti Goes Metal a été imaginé par l’illustrateur liégeois Éric Philippe. ©Paul Collin

Un tel investissement artistique dévoilerait-il un projet appelé à se prolonger sur scène et sur disque comme il l’a d’ailleurs déjà fait en reprenant des standards du classique ou du rock. “Sincèrement, je n’en sais encore rien”, a-t-il conclu. "Nous avons programmé un concert au Capitole de Gand (le 27 octobre, NdlR). Après, nous verrons bien. J’ai en tout cas écrit moi-même une chanson de metal intitulée ‘Darkness’et j’ai imaginé l’univers de Lancelotti, un chevalier qui collerait particulièrement bien à cet univers.”

L’avenir nous dira s’il s’agissait d’une nouvelle blague ou pas… Mais cela n’en prend visiblement pas le contour.

Revivez ce concert mémorable à travers la galerie photo de nos journalistes sur place.