Les plus grands festivals musicaux de l’été depuis votre canapé

La saison des festivals a commencé et les télévisions semblent suivre de moins en moins ces événements musicaux colossaux, même si RTL-TVI et la RTBF en suivront quelques-uns. La chaîne privée suivra notamment Tomorrowland, avec des émissions spéciales sur Plug. RTLPlay réalisera aussi un reportage sur Henri PFR en le suivant durant 24h dans le célèbre festival électro. Quant au service public, Tipik diffusera par exemple l’émission Mes meilleurs souvenirs de Festival. Au menu ? Tout au long de l’été, festivaliers, équipes et artistes raconteront leurs meilleurs souvenirs et autres anecdotes insolites vécus en festival. Bref, Dour, Ardentes, Francos, Ronquières, etc., racontés par ceux qui les vivent de l’intérieur.