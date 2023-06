Récemment, Lou Andrea accuse Vitaa de plagiat et le fait savoir sur Twitter. “Je me suis fait plagier mon clip par Vitaa. Le plagiat concerne des extraits bien précis… Quant à l’idée de mettre en scène son enterrement, Vitaa s’est souvenue de mon clip qu’elle a reçu via message WhatsApp en 2021, de la part d’une personne que nous avons en commun. Pour s’en inspirer fortement, trop fortement”, peut-on lire.

Dans une vidéo la jeune Lou Andrea explique que Vitaa ne se rend pas compte de l’impact que peut donner ce plagiat. “Évidemment, ça lui sert bien parce que le démarrage de son clip et les chiffres le montrent bien. L’idée a été super bien accueillie”, explique-t-elle.

La jeune artiste insiste sur le fait que ce plagiat est plus qu’une simple copie pour elle : “Je sais très bien que cette artiste n’a pas besoin de mon idée pour avoir de très bons chiffres parce qu’elle en a toujours eu avant, mais ce que j’aimerais vous faire comprendre c’est que ce clip-là ce n’est pas seulement un clip, c’est vraiment toute ma philosophie, c’est ce que je suis moi, c’est ma vie. Je me sens vraiment agressée plus que copiée.”