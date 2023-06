Florent Pagny remonte pour la première fois sur scène depuis plus d’un an, ce mardi: “Un vrai challenge!”

À commencer par l’écriture et la composition d’un nouvel album de duos, pour lequel il est déjà en studio avec ses amis, mais aussi un concert de retour, le 30 juin prochain aux arènes de Nîmes (et le 23 juillet aux Francofolies de Spa), 18 mois après être monté sur scène pour la dernière fois. “Un vrai challenge. J’entends beaucoup de monde me dire 'Je serai là-bas.' Les gens veulent venir voir le moment où je reviens après un an et demi de retrait scénique. Bon, super. Je vais être content de retrouver plein de potes, plein de gens. Je vais surtout retrouver le public.”

Mais Florent Pagny est aussi et surtout attendu pour un enregistrement exceptionnel ce mardi 20 juin du côté de la Seine musicale à Paris au profit de l’association ELA engagée dans la lutte contre les leucodystrophies. Une soirée pour cette maladie rare qui touche les enfants et en compagnie de 20 autres artistes dont quelques amis de The Voice comme Vianney, Zazie, Soprano, Patrick Fiori ou encore Amel Bent, Slimane et Pascal Obispo. Mais aussi des artistes comme Christophe Maé, Kendji Girac, Calogero, Jenifer, Matt Pokora ou encore Marc Lavoine, Carla Bruni, Anne Silla et Anggun. Tous ont répondu présents pour la bonne cause et ce grand concert caritatif, bientôt diffusé sur TF1 et intitulé “Au cœur de l’univers musical de Florent Pagny”.