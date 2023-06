Le SPF Économie met en garde : les fraudes sur les tickets de festival sont en nette augmentation

L’an dernier, le SPF Économie a enregistré 141 signalements suite à l’achat de places qui n’en étaient en réalité pas. Montant total du préjudice : un peu plus de 13 000 euros. Cela peut sembler dérisoire au regard du nombre de tickets vendus pour les festivals chaque été chez nous, mais ce n’est probablement que la partie visible de l’iceberg.

Toujours plus de fraudes

Pour 2023, le SPF Économie a déjà reçu 82 signalements en la matière, pour un montant de 8334,51 euros. Là aussi, ce n’est que la partie visible du problème. “Nous nous attendons à beaucoup plus de signalements en 2023. La saison des festivals vient en effet seulement de commencer et nous pouvons déjà parler d’une tendance à la hausse”, indique le communiqué du SPF pour qui il faut fuir les petites annonces et les réseaux sociaux où sont proposés nombre de (faux) tickets.

Ne vous fiez pas aux photos des tickets qui vous sont présentées, elles peuvent, elles aussi, être volées. Les profils de ces escrocs disparaissent souvent très vite et vous vous retrouvez avec des tickets qui sont soit des faux, soit inutilisables parce que vendu un grand nombre de fois. Seul le premier arrivé au lieu du concert y aura accès, les autres en seront pour leurs frais.

Méfiance aussi vis-à-vis des sites Internet qui naissent parfois à l’approche de grands rendez-vous musicaux et qui s’avèrent n’être qu’une arnaque, même s’ils ont l’apparence du vrai. Le simple fait qu’ils vous proposent des tickets avant même l’ouverture de la billetterie officielle devrait vous mettre la puce à l’oreille.

Peu voire pas de recours possibles

Le SPF Économie recommande de ne se fier qu’aux sites officiels de vente de tickets, que ce soit pour les festivals ou pour les autres concerts, en été comme en toute autre saison. Il s’agit de ceux de l’événement ou directement celui de l’artiste. Ajoutons que d’autres plateformes s’avèrent aussi sûres et permettent, le cas échéant, de ne pas se faire plumer. On pense à des applications comme Ticketswap sur lesquelles les vendeurs sont dûment enregistrés et identifiés. De plus, celle-ci empêche une revente à un prix supérieur à celui auquel le ticket était initialement vendu. De quoi combattre le marché noir, la bête noire des organisateurs comme des artistes.

Si d’aventure vous vous êtes tout de même laissé tenté par l’achat d’un ticket en dehors de ces canaux, peut de possibilités d’action s’offrent à vous pour récupérer votre argent. Si vous avez payé avec une carte de crédit, vous pouvez tenter de contester la transaction via le site www.macarte.be.

Vous pouvez aussi porter plainte auprès de la police locale, explique le SPF Économie, ou signaler la fraude à un de ses Points de contact via “Fraude à l’achat et à la vente en ligne”. Ça ne vous rendra pas votre argent mais ça évitera à d’autres de tomber dans le piège. Cela peut aussi conduire à l’ouverture d’enquêtes pour faire cesser ces activités.