Les tops du Graspop :

1. Le concert de Parkway Drive. Les Australiens de Parkway Drive ont réellement dynamité la plaine de Dessel. Forte d’une discographie de neuf albums, la formation vient, sans doute, de sortir son meilleur opus (Darker Still). Le groupe l’a bien compris en articulant sa setlist autour de cet album. Le public lui a réservé un accueil dont il se souviendra très longtemps.

2. Le concert de Gojira. Les Français de Gojira ont signé une prestation de toute beauté. Le dernier album du groupe est sorti voici deux ans déjà et le groupe a manifestement appris à l’apprivoiser et à en tirer la quintessence sur scène grâce à un jeu de lumières sobre et efficace. Un superbe moment…

3. L’organisation du festival. Que ce soit pour contenir la foule qui se rendait au concert d’Helmut Lotti ou pour aider les festivaliers dans l’utilisation du cashless, les organisateurs du festival ont mis les petits plats dans les grands pour que tout puisse se dérouler sans problème. Leur réactivité prompte, rapide et adéquate pour le concert d’Helmut Lotti a démontré que tout était bien sous contrôle.

4. La prestation d’Helmut Lotti. Une voix reste une voix. Et Helmut Lotti a démontré qu’il pouvait tenir son rang dans un événement de cette ampleur. Il a interprété avec beaucoup de brio les standards du hard rock et du heavy metal. À tel point que le chanteur flamand pourrait donner suite à cet exercice. On attend de voir…

5. La jeunesse prend le pouvoir. La relève du Graspop est assurée. Comme nous l’avons déjà évoqué, la passation de pouvoirs est en train de s’opérer. Voilà qui devrait permettre au festival d’envisager l’avenir sereinement. D’autant qu’il ne souffrira bientôt plus de la comparaison avec le Hellfest puisqu’il se déroulera une semaine plus tard.

Les flops du Graspop :

1. La prestation d’Axl Rose. On attendait beaucoup du retour des Guns N' Roses et de ses musiciens. Malheureusement, Axl Rose n’a pas du tout été à la hauteur de l’événement. Sa voix ne parvient plus à explorer les mêmes tonalités qu’autrefois malgré ses nombreux efforts. C’est d’autant plus regrettable qu’à côté de lui, Slash et Duff donnent leur maximum. Mais cela n’a pas permis au groupe d’éviter ce véritable naufrage.

2. Le concert de Generation Sex. On peut avoir été et ne plus être. C’est le cas des papys de Generation Sex, groupe composé de Billy Idol, d’un ex-Sex Pistols et d’un ex-Sigue Sigue Sputnik. Visiblement émoussés, ils ne sont pas parvenus à enthousiasmer le public de Dessel. Punk is dead ?

3. Le prix exorbitant de la nourriture. La crise a souvent bon dos pour expliquer les augmentations de prix. Ce sentiment ne risque certainement pas de diminuer auprès des festivaliers obligés de payer l’équivalent de 7,70 euros pour une mini-frite avec sauce ou près de 15 euros pour un hamburger ! De la folie…

4. Les premières heures du cashless. L’argent sans contact a fait son apparition au Graspop. Après un faux départ (plus de deux heures d’attente pour obtenir ses crédits sur sa carte ou son bracelet), le système a finalement bien fonctionné grâce à la réaction rapide de l’organisation traduite notamment pat l’aide fournie aux festivaliers près des bornes de recharge.

5. Quelques petites erreurs dans la programmation. L’affiche du festival étant belle et fournie, elle a parfois éveillé un sentiment de frustration auprès de certains festivaliers qui devaient opérer des choix pour suivre les prestations des têtes d’affiche dans le Marquee ou sur une des grandes scènes qui présentaient le même profil musical. On peut aussi se demander pourquoi Helmut Lotti n’a pas joué dans le Marquee plutôt que dans l’espace exigu du Metal Dome, empêchant ainsi de nombreux fans d’assister au concert du chanteur flamand.