Kate Bush au nirvana grâce à “Stranger Things”

C’est même une résurrection et un succès colossal qu’il rencontre. Sur Spotify, le titre a enregistré plus d’un milliard d’écoutes. C’est le premier morceau d’une artiste féminine des années 80 à réaliser cette performance. “Merci beaucoup d’avoir envoyé cette chanson dans un voyage aussi incroyable”, a-t-elle écrit sur son site Internet. “Running Up That Hill” ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin puisque pour fêter l’événement, Spotify a ajouté le titre dans sa playliste Billions Club, le club des quelque 400 chansons à avoir atteint le milliard de streams.