Taylor Swift dévoile ses dates de tournée en Europe: pas de passage en Belgique

Après l’Amérique du Nord et un détour par l’Asie et l’Australie, The Eras débarquera en Europe l’an prochain. Taylor Swift a dévoilé les dates de sa tournée sur le Vieux continent. Coup d’envoi le 9 mai à Paris à la Défense Arena. Et pour deux dates puisqu’elle s’y produira aussi le lendemain. Il se chuchote qu’une troisième prestation pourrait même être débloquée en cas de forte demande pour le 11 mai…

Un troisième concert français est prévu le 2 juin, à Lyon cette fois.

La Belgique qui pleure

Par contre, rien n’est prévu en Belgique. La chanteuse ne passera pas par le stade Roi Baudouin et c’est une vraie déception tant le show qu’elle propose est dantesque comme en attestent les nombreuses vidéos qui ont envahi les réseaux sociaux depuis la première date de sa tournée. Elle a parfois joué trois heures et demi, y compris sous une pluie battante, elle-même n’étant pas protégée plus que le public. Même les frasques d’un insecte n’ont pas eu raison de sa détermination à finir ses concerts jusqu’au bout. Il n’y a rien à dire, Taylor Swift sait respecter ses fans et les gâte.

Pour la voir en concert, il faudra donc se rendre à la Défense Arena, à Lyon ou à Amsterdam puisqu’elle est attendue à la Johan Cruijff Arena les 5 et 6 juillet 2024. Les autres dates sont beaucoup plus lointaines. THe Eras Tour passera par la Suède, l’Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne et s’achèvera à Londres, au Wembley Stadium, les 16 et 17 août. Ne pas la voir faire une halte chez nous est donc une vraie déception.

Il faudra se montrer véloce – et un peu chanceux – pour obtenir des tickets pour ces concerts. Si vous souhaitez vous rendre aux prestations programmées à Amsterdam, ne tardez pas à vous inscrire sur le site prévu à cet effet. Attention, vous n’avez que jusqu’à ce vendredi à 23 h 59 ! Idem pour les deux dates à la Défense Arena.