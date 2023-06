Claude Barzotti, sa vie, ses amours, ses emmerdes

Cette Eurovision 1992 était programmée pour le 9 mai, en Suède, à Malmö. La première plainte datait du 14 avril. En cause, une chanson, “Décalcomanie”, interprétée, un an plus tôt, sur son dernier album en date, par un autre chanteur (italo-) liégeois, Claude Michel, que l’interprète cosignait avec un auteur qui travaillait beaucoup pour Frédéric François, Luciano Manente. Dans l’affaire, Manente était l’unique plaignant.

Claude Barzotti a signé la chanson qui a représenté a Belgique à l'Eurovision en 1992. ©©JC Guillaume

Qu’il y ait, à certains moments, une ressemblance est incontestable. Les experts ont relevé 24 notes communes, sur l’ensemble d’une chanson. Claude Michel, lui, n’avait pas voulu poursuivre Claude Barzotti en Justice. D’abord parce qu’il était un de ses meilleurs amis ; principalement parce qu’il se souvenait d’une autre chanson qu’il avait enregistrée quelques années plus tôt et qui avait… la même mélodie, les mêmes notes incriminées. Cette musique-là lui avait clairement été donnée par… Claude Barzotti. Or, sur le fameux album de Claude Michel, celui de “Décalcomanie”, toutes les chansons étaient cosignées par Claude Michel et Manente. Quel que soit le travail de chacun. En coulisses, Claude Michel expliquait que cette chanson-là était venue de lui.

En plus, c’était, à l’époque, une espèce de mode : beaucoup d’artistes partant à l’Eurovision étaient attaqués pour plagiat. Ce fut le cas, l’année d’avant, du groupe Clouseau.

Au reste, le procès de Manente en lança d’autres. “Ce qui est extraordinaire, c’est qu’en dix ans de chanson, je n’avais jamais eu la moindre plainte alors que, lorsqu’on voit le nombre de chansons qui existent sur le marché, il n’est pas anormal que, parfois, des mélodies se ressemblent un peu.”

Sale ambiance mais belle revanche

Dans la foulée de la première plainte, en 1992, on l’attaqua pour plagiat sur la chanson “Je ne t’écrirai plus” qui datait… de 1984. Pas une fois ! Trois plaintes différentes pour la même chanson ! “La première venait d’un musicien qui, effectivement, avait composé sa chanson avant la mienne mais je n’avais aucune chance de la connaître puisque son disque est sorti après le mien. Pour le procès, on a cherché des antériotés. On en a trouvé des dizaines. Notamment chez Salvatore Adamo, avec sa chanson 'Si j’étais'.”

C’est aussi la question des antériorités qui a permis à Claude de gagner, douze ans après le début de la procédure, le procès de l’Eurovision : dix-huit chansons retrouvées contenaient les mêmes 24 notes. On a estimé dès lors que Claude Barzotti n’avait plagié personne.

Par contre, l’affaire a pesé sur l’ambiance, au sein de l’équipe belge de l’Eurovision 92. Il y eut de vilaines choses. Alors que la deuxième de la finale belge, une autre chanteuse liégeoise, Maïra, refusait la moindre intervention, d’autres, moins bien classés, profitaient des circonstances pour réclamer la mise hors concours de Morgane et suggérer qu’on recommence la finale belge. La RTBF s’y est fermement opposé. Tout cela a passablement abîmé le beau rêve de Morgane qui n’avait que 16 ans et qui devait prendre un tel poids sur ses épaules. Dans la tourmente, elle restait étonnamment calme : “Claude m’a prise à part et m’a bien expliqué que cette affaire ne me concernait pas, que c’était un problème entre compositeurs et rien d’autre.” À Malmö, elle a terminé 20e sur 23. Mais le 45-tours “Nous, on veut des violons” fut, cette année-là, le plus vendu sur le marché belge.

”Entre 3000 et 4000 conquêtes dans ma vie"

Vanessa, la fille aînée de Claude, avait 15 ans, en décembre 1990, à la naissance de sa petite sœur, Sarah. Le chanteur offrit alors une chanson à la maman de ses deux filles, Marie-Pierre. Cette chanson s’intitulait tout simplement “Ma femme”. En réalité, ils n’étaient pas mariés. Claude Barzotti ne l’a jamais été. Et sa longue vie commune n’allait pas tarder à s’achever. Il était un compagnon infidèle. Il l’a toujours été. Il l’a toujours reconnu. Il a même été l’invité d’une émission, à la télévision française, qui le présentait comme l’homme le plus infidèle du monde.

En 2017, à 64 ans, il avait reçu la DH dans sa villa située au cœur du Brabant wallon. Installé à Court-Saint-Étienne, il y vivait de sa seconde passion: L'immobilier. “J’ai fait toutes les rues ici,souligne Claude Barzotti l'agent immobilier. La chanson est éphémère, c’était donc un plus. Je ne voulais pas changer de métier mais faire autre chose sur le côté.” Ce qui ne l’empêchait pourtant pas d’être un casanier. “Le fauteuil est fatigué tellement je suis dessus tout le temps ! Je ne suis pas un sorteur, je n’ai personne dans ma vie si ce n'est mes chiens et chats. Je n’ai pas envie d’une femme qui m’emmerde quand je rentre à la maison.” Et ne lui parler pas de mariage! “Ça ne va pas, non ! Je n’aime aucune femme... c’est aussi facile que ça. Et pourtant, j’en ai eu beaucoup. Je pense que personne dans le monde n’a eu ça. J’ai eu entre 3000 et 4 000 conquêtes dans ma vie. En tournée au Canada, il m’arrivait même de dormir avec 5 femmes à la fois. Dix femmes dans la même journée par-fois.”

Non seulement son public était pratiquement exclusivement féminin, mais, en plus, elles étaient toutes folles de lui. Il les magnétisait. Quand on est chanteur, riche et célèbre, ça aide. Mais, sans orgueil ni prétention, il racontait que c’est un état de choses qui existait déjà avant la gloire et le succès.

En plus, il était incapable de dire non. Dès lors, après l’inévitable séparation avec Marie-Paule, la mère de ses filles, il a décidé d’assumer cette vie de joyeux célibataire séducteur et il n’a plus jamais vécu en couple. Il tenait néanmoins à séparer les deux pans de sa vie : sa maison familiale à Court-Saint-Étienne, avec ses chiens et ses chats qu’il a toujours adorés ; et une chambre, une garçonnière, à Bruxelles, pour les écarts.

L’affaire du viol : l’enfer d’un acquitté

Tout a basculé en 1996 lorsqu’une de ses conquêtes a porté plainte pour viol, des faits qui remontaient à 1993 : “Il a fermé la porte à clé et ne m’a pas laissé le choix.”

La version du chanteur était très différente : “Cette fille est une chanteuse à qui, sincèrement, je trouvais du talent. Elle m’a demandé de produire le disque qu’elle préparait. J’avais montré de l’intérêt. Mais à l’époque, je venais de produire l’album de Morgane qui ne marchait pas très fort. Le marché en Belgique était très difficile. J’ai fait marche arrière. Cette fille m’en a voulu et elle a tout fait pour m’empoisonner la vie. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas hésité sur les moyens. J’ai effectivement eu des relations avec elle, mais à plusieurs reprises. Elle peut difficilement prétendre qu’à chaque fois, je l’ai violée. Je n’ai jamais été un modèle de fidélité, mais jamais, il ne m’est arrivé de forcer une femme à quoi que ce soit.”

Rien n’est plus difficile pour un homme que de prouver son innocence dans une affaire comme celle-là. Le fait est que le chanteur a été reconnu innocent, aussi bien en première instance qu’en appel.

Claude Barzotti et ses avocats le 7 juin 1999 à la cour d'appel dans le cadre des accusation de viol le visant.

Il n’empêche que l’affaire a laissé des traces. Son marché principal, à l’époque, c’était le Canada. Où on était déjà très intransigeant avec ces choses-là. Son statut s’est effondré et il lui faudra de nombreuses années pour, à peu près, retrouver la place qu’il occupait avant la plainte. “Cette femme m’a tué ! Ça fait vraiment mal quand votre fille de 6 ou 7 ans rentre de l’école en vous demandant : 'Papa, c’est quoi un violeur ?' J’avais déjà un problème d’alcool avant alors que je n’ai bu mon premier verre de vin qu’à 33 ans. Mais j’ai commencé à prendre un whisky puis plusieurs pour conjurer le stress de monter sur scène. Après les spectacles, il m’était arrivé aussi de prendre des cuites solides, mais avec seulement quelques verres. Probablement le mélange avec les médicaments que je prenais. Mais cette plainte pour viol est arrivée quand je venais d’apprendre que ma mère souffrait d’un cancer. Là, j’ai vraiment chuté. Je suis allé très loin, jusqu’à six bouteilles de whisky par jour ! Je tremblais de tout mon corps. Je n’arrivais plus à boire la soupe avec une cuillère.”

Alcool, insomnies, thrombose, pacemaker…

La fin de la vie de Claude Barzotti : un quart de siècle de combat. Un combat contre l’alcool : “Il y a une chose qui m’a libéré : on m’a fait comprendre que c’était une maladie. Une maladie grave dans la mesure où il n’existe aucun médicament. Quand ça me reprend, je fais une cure de cinq semaines dans un hôpital. C’est loin d’être un hôtel trois étoiles. C’est un sevrage immédiat, avec des médicaments pour aider à le supporter. C’est vraiment très dur. Ils prétendent que 30 % des gens qu’ils soignent ne retombent jamais. Je n’y crois pas du tout. Je ne suis pas sûr qu’il y ait 10 % de réussites. Parmi les gens avec lesquels j’ai gardé un contact, tous sont retombés. Mais il n’y a pas d’autre solution. J’ai quand même réussi à boire beaucoup moins et à cesser de trembler.”

En 2012, il a même fait une chanson sur le sujet, “Je reviens d’un voyage” : “Je reviens d’un voyage rempli de tentations Et d’angoisses et de larmes Et d’hallucinations Je reviens d’un pays en plein cœur du désert Un pays tout petit Aux portes de l’enfer…”

Claude Barzotti avait reçu la DH à son domicile de Court-Saint-Étienne. À la surprise générale, il s'était fendu d'un plongeon dans sa piscine. ©©JC Guillaume

L’hôpital, il l’a connu aussi pour d’autres raisons. Cela a commencé à 43 ans par une thrombose qui n’a laissé aucune trace. C’était avant qu’il ne sombre dans l’alcool. On a relevé un taux de cholestérol trop important. Il y avait peut-être une autre explication. Insomniaque, il était déjà entré dans ce qu’on pourrait appeler le cocktail Elvis Presley. Des somnifères pour la nuit puis, pour rester en forme dans la journée, des excitants dès le matin.

Trois jours après son alerte, il était debout et marchait normalement. Le 1er juin, il était sur scène.

Par la suite, l’alcool a fait ses dégâts. Deux fois opéré des reins. Puis une hernie à l’estomac. Un pacemaker à 66 ans. Et une immense fatigue qui se dissipait systématiquement dès qu’il montait sur une scène.