Les étonnantes résurrections de Claude Barzotti

Claude Barzotti n’a pas reçu ce conseil, mais il en a toujours eu l’intuition. Ses entrées et ses sorties de spectacles étaient des chansons inédites, faites pour la scène et souvent adaptées aux circonstances. Des chansons éblouissantes qu’il n’a jamais enregistrées et que n’entendait que ce public venu pour le voir.

En 1987 à Montréal, il avait fait une exception. Il a enregistré sa chanson d’entrée et c’est d’ailleurs devenu un succès : “J’ai les bleus”. C’est une expression de là-bas. L’équivalent de J’ai le blues. “J’ai les bleus d’un pays froid J’ai les bleus du Canada…” Avec un hommage à la star d’alors de là-bas, Ginette Reno. “J’ai le cœur comme Ginette quand elle chante Paris-Québec”. Un soir, Ginette était dans la salle. Une ovation extraordinaire par un public debout…

Le 5 mars 1994, pour son unique Forest National, il avait fait très fort. Scène dans le noir, Barzotti au piano et une chanson qui s’intitule “Tout seul”. Il explique qu’il est arrivé à 5 heures, que les musiciens et la sono sont au bistrot, que le chanteur est un solitaire. Puis une phrase : “Merci d’être venu vers moi.” Un temps de silence. Et la première ovation du public.

Une mise en scène soignée

Ancien professeur de guitare, Claude aimait aussi glisser un morceau instrumental dans son spectacle. Une surprise. Il la jouait seul, dans un style classique mais, dans le final, son orchestre et les chœurs le rejoignaient. C’était époustouflant.

Bien sûr, accompagné de ses musiciens, il n’oubliait aucun de ses tubes. Mais à l’approche du final, il prenait un tabouret et, seul avec sa guitare et son public, dans une ambiance intimiste, il faisait un medley de ses plus célèbres chansons. Avec, de temps en temps, une autre qu’un spectateur (ou une spectatrice) lui suggérait.

Arrivait le final. Une chanson d’adieu. De nouveau, une inédite, de celles qu’il ne gravera jamais sur disque. Il raconte en chantant que c’est la fin du spectacle. Avec un ver pour présenter chaque musicien et, un à un, ils quittent la scène. Claude reste seul avec la choriste. “Va m’attendre en bas Je vais te raccompagner chez toi”. Bien sûr, toutes les filles hurlent. L’effet est réussi.

Il termine seul en scène dans un climat très émouvant.

Frédéric François et Claude Barzotti, la rivalité artistique

En 1992, un grand producteur belge s’est soudain intéressé à Claude Barzotti : Constant Defourny. Il était le tourneur, dans notre pays, de gens comme Johnny Hallyday ou Michel Sardou. Il était surtout l’homme qui avait découvert et lancé Frédéric François, avec le succès que l’on sait.

Or, cette année-là, c’est le divorce entre le producteur et son artiste. Il y a toujours eu une espèce de rivalité artistique entre Claude et Frédéric. Or justement, c’est au moment de la séparation que Constant Defourny décide d’organiser un grand spectacle de Barzotti au Forum de Liège, dans le fief de Frédéric François. Une façon de le titiller ? Il y avait probablement un peu de ça…

Mais pendant le spectacle, ceux qui étaient là ont vu Constant Defourny regarder le spectacle de Claude avec la bouche en rond de flanc. Il s’imaginait un spectacle à la Frédéric François, basé sur de jolies chansons pour un public acquis. Il avait devant lui un show bourré d’inattendu.

L’Olympia… Enfin !

Au point qu’en 1994, il a organisé une nouvelle tournée belge de Claude et il a fait venir à Charleroi Jean-Claude Camus qui avait couvert le chanteur d’éloges : “Un show qui vaut celui de Michel Sardou, avec beaucoup moins de moyens !”

Claude Barzotti, qui rêvait de son Olympia, était en droit de penser qu’enfin, il se passait quelque chose pour lui. Mais en 1995, Constant Defourny s’est tué dans un accident de voiture, entre Bruxelles et Liège. Les rêves du chanteur ont été reportés à plus tard.

10, 11 et 12 septembre 2003. Vingt ans après le succès de “Madame” et treize ans après “Aime-moi”, son dernier mégasuccès en date, c’est-à-dire au moment où personne ne l’attendait, Claude Barzotti est enfin tête d’affiche à l’Olympia. Avec son nom en lettres rouges. Et ça, c’était le titre de la chanson sur mesure qu’il avait préparée pour son entrée : “En lettres rouges à l’Olympia C’est un rêve que je n’osais pas Si petit entre Jacques Brel et Barbara Chanter ici j’en reviens pas”.

Il avait emmené d’autres Belges avec lui. Richard Ruben pour sa première partie. La chanteuse Morgane aussi, pour le duo sur “Aime-moi”. Derrière lui, son orchestre était renforcé par un groupe à cordes de huit femmes.

L’Olympia, il y est revenu en 2009 et, cette fois, c’est la chanson de sortie qui a marqué. “Merci pour tout”. “J’ai épuisé mon répertoire Et il commence à se faire tard Elle va s’arrêter la musique La fête est finie Je vous quitte Dieu sait pourtant que j’étais bien Entre votre rêve et le mien…”

L’Olympia, en un temps où il ne fait pas l’actualité, c’est une forme de résurrection pour sa carrière. Il en a eu d’autres.

Un film pour rebondir

Dont une, en 2006, totalement inattendue : dans un film à énorme succès, Camping, un personnage, interprété par Mathilde Seigner (vraie fan, à la vie, de Claude) n’écoute que du Barzotti. On y entend un bout de “Madame” et presque l’intégralité du “Rital”. Avec un zoom sur la pochette du disque. “En outre, dans leurs interviews télé, pour la promotion du film, Franck Dubosc et Mathilde Seigner ont souvent parlé de moi. Sur le moment même, j’en étais évidemment flatté. Mais je n’ai jamais imaginé les conséquences que ça allait avoir sur ma carrière. À l’époque, on me demandait partout.”

Dans la foulée, il fut, en 2008, une des têtes d’affiche de la troisième saison d’Âge tendre et tête de bois. Où il est revenu en 2009, 2010 et 2020. Il a aussi fait cinq fois la croisière Âge tendre.