Musique et santé mentale: vers la fin d’un tabou

La première étape reste, sans doute, de mettre en lumière cette problématique. Depuis quelques années, de nombreux artistes se confient autour de leur santé mentale. Billie Eilish, James Blake, Selah Sue, Adele, Wet Leg ou Ariana Grande en parlent publiquement. Un sujet auparavant plutôt tabou, qu’il semblait préférable de taire, au risque de ternir son image et de démonter le mythe de la star qui vit dans un monde de strass et de paillettes. Les mentalités évoluent aujourd’hui. “Parler de son histoire peut aider, cela donne aussi l’impression de prendre les rênes, d’avoir plus de contrôle”, assure Tamsin Embleton, psychothérapeute britannique et coordinatrice du livre Touring and Mental Health : The Music Industry Manual. Pour Philip Selway, batteur de Radiohead, “c’est toujours bien de partager. Mais il faut trouver le bon contexte pour le faire. Cela te rend vulnérable”.

Le piège du “métier passion”

L’autrice-compositrice belge K.ZIA, elle, évoque sa dépression récente en chansons dans son nouvel EP, Kintsugi Heart. “Quand on écrit, on est obligé de faire une sorte d’introspection, on se demande comment on se sent, pourquoi on ressent ça, quelle est l’histoire derrière tout ça.” Pour elle, le fait de se poser toutes ces questions, de les écrire et de les chanter aide à évacuer certains sentiments. Elle estime cependant que la santé mentale reste encore un sujet sensible. “Les labels ne veulent pas qu’on parle de ce genre de choses, affirme-t-elle. Comme je suis une artiste indépendante, j’ai la liberté de dire ce que je veux, quand je veux.”

En avril dernier, le chanteur Konoba, originaire de Wavre, annonce sur les réseaux sociaux mettre sa carrière en suspens. Le milieu ultra-compétitif et le besoin constant de validation sont quelques-unes des raisons évoquées. Pour son manager, Boris Engels, la précarité du métier met sous pression les artistes. “Si tu veux vraiment vivre de ta musique, tu es quasiment obligé de te tuer au travail pendant dix ans pour espérer, peut-être, un jour, pouvoir en vivre.” Selon l’auteur de Mon manager de Poche, le flou existant entre métier et passion dans le monde de la musique accentue les tendances au burn-out. “Après des années à ne pas s’être arrêté, tu te rends compte que tu en demandes beaucoup trop à ton corps et ton esprit.”

Soutien psychologique

Selon le manager, une augmentation des quotas radios ou en festivals pour les artistes belges, un plafond salarial minimum, davantage de subventions, un accès simplifié au statut d’artiste permettrait d’assainir le milieu et faire baisser le niveau de stress. En Belgique, on compte peu d’initiatives pour soutenir psychologiquement les artistes. Il existe cependant le programme santé mentale destiné aux industries culturelles et créatives créé par “Feed The Culture” en collaboration avec le psychologue Cedric Jamar ou l’action “Live2020” qui offre le remboursement d’une dizaine de séances chez un psychologue.