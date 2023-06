Nathalie Lermitte a Edith Piaf dans la peau: "Cela fait 25 ans que je chante Piaf et… je ne regrette rien!"

Piaf ! le spectacle, c’est plus de 600 représentations dans plus de 50 pays (de New York à l’Olympia de Paris) et un cap du million de spectateurs franchis. Conçu et dirigé par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est considéré unanimement par les proches d’Edith Piaf, comme Ginou Richer, la secrétaire particulière d’Edith Piaf, Germaine Ricord, son amie et surtout Charles Dumont et Charles Aznavour comme “le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf…”

Ce chemin vous était-il destiné ?

”C’est mon quatrième spectacle sur Piaf. Le premier, ça s’est arrêté. Je me suis dit : OK, je passe à autre chose, d’autres rôles. Et puis, hop, elle revient dans ma vie. Jamais, je ne vais rechercher en fait. On m’appelle, me propose un projet de dix ans, j’en sors et puis je fais d’autres choses. C’est à chaque fois comme si elle revenait. C’est étrange car c’est à chaque fois dans des périodes de ma vie - mort drame, etc. – où il a un truc pas cool que cela m’arrive. C’est marrant et étrange.”

Peut-on parler de réincarnation ?

”Non… j’ai tout lu sur elle car je voulais la connaître. Sur Brel, c’était pareil; j’ai besoin de voir leur démarche. Car quand ils marchent, ça révèle l’énergie. Piaf avait une marche rapide, c’est donc une fonceuse. Il y a donc des choses qui se passent, certes, mais je suis bien consciente que je ne suis pas Piaf. Que je n’ai pas la vie de Piaf. Non mais surtout pas. C’est comme ça, mais je prends le bon ! Je ne sais même pas s’il y a du mauvais. Mais le plus difficile est bon à prendre car le plus difficile vous apprend plein de choses sur vous. C’est pour ça que Francis Lai m’a écrit une chanson, La voix de ma vie. La voix avec un 'x' mais la voie aussi car elle a tracé un truc. Grâce à elle, un truc s’est tracé et j’en suis que spectatrice. C’est pour cela que je suis très reconnaissante et que je la remercie chaque jour. Chaque fois que je monte sur scène je me dis waouh la chance de pouvoir chanter ses chansons qui bouleversent le monde entier.”

Une en particulier vous transperce-t-elle davantage ?

”Milord, car elle est très complexe. On pense que c’est une chanson joyeuse mais c’est la plus triste du répertoire de Piaf. Elle est pathétique Milord. Moi qui suis comédienne, c’est de l’or à jouer. On passe par l’espoir, le désespoir et elle finit par se tuer. En trois minutes, tout ce qu’on peut faire passer, c’est d’une richesse artistique !”

Jouer un tel un monstre sacré, cela vous fait-il peur ?

”Je ne joue pas Piaf, je joue ses chansons. Car Piaf est inimitable. Il n’y en a qu’une. Je ne suis pas imitatrice mais je joue ses chansons. Et je vis avec elle et ses chansons d’une certaine façon. Quand on dit que c’était une droguée, je me mets en colère et je sors les griffes (sourire) ! J’ai envie qu’on l’aime; je la respecte énormément. Je ne suis pas elle mais elle est à mes côtés. C’est elle qui nous fait voyager. Et la manière où l’on se fourvoie en l’interprétant, c’est quand on utilise le plumage et non pas le ramage.”

Son répertoire semble éternel mais est-il aussi intemporel : les jeunes d’aujourd’hui peuvent aussi se reconnaître en la môme ?

”Je pense que oui. C’est un truc assez étonnant et je le vois dans le public à travers le monde. C’est comme si cela se transportait dans notre ADN. Et les jeunes sont touchés mais ne savent pas trop pourquoi. Je pense qu’on sait aujourd’hui que l’ADN se transforme et qu’est-ce qui la modifie : c’est l’émotion. Et les chansons sont vecteur de cette émotion. Donc si on fait ça, je pense que les émotions qu’elle a générées chez nos aïeux et parents, elle passe aussi dans nos enfants. Il y a donc quelque chose de Piaf qui vit en eux.”

Piaf est aussi l’une des rares artistes francophones à avoir parcouru le monde…

”Elle a travaillé à sa postérité. Jusqu’à son lit de mort, elle a demandé à son photographe de la photographier… pour passer à la postérité. Elle avait une très grande intelligence de ce métier. On pense : petite bonne femme fragile au dos courbé mais non ! Une force incroyable. On l’appelait la patronne ! Elle appelait ses musiciens à trois heures du matin et il fallait qu’ils soient là dans le quart d’heure. C’était plié. Une patronne.”

Qui sont ces héritières aujourd’hui ? On parle notamment de Zaz ou La Zarra…

”On est toutes des héritières de Piaf. On a toutes été bercé par elle. Même si on ne l’a pas toutes chanté, c’est quelque chose qui nous a formés. Elle a fait sa voix sur Marie Dubas. Elle lui a pris sa robe noire. Elle allait à tous ses concerts et elle l’a modernisé.”