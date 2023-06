Quand Claude Barzotti était une vraie star internationale

Et encore ! Les quatre spectacles de Claude étaient-ils programmés au milieu de 25 dates d’une tournée au Québec qui ne compte pas plus d’habitants que notre Wallonie.

Dans son édition du 25 octobre, le quotidien La Presse qualifiait Barzotti de parfait exemple de séducteur. “Depuis deux ans, Claude Barzotti s’impose comme un véritable phénomène.” Dans l’autre quotidien, Le Journal de Montréal : “L’engouement pour ce chanteur est renversant : tout au long de ce spectacle, une procession quasiment ininterrompue de femmes lui apporte des fleurs. Ce public très majoritairement féminin lui est acquis et lui obéit au doigt et à l’œil. Dès qu’il entre en scène, les applaudissements commencent et ils ne cesseront qu’à la toute fin du spectacle.”

Plus connu que Johnny, Sardou et Jean-Jacques Goldman

Le plus extraordinaire, c’est qu’à l’époque, si vous parliez à une Québécoise de Johnny Hallyday, elle vous répondait – nous l’avons vraiment vécu ! – “C’est un nom qui me dit quelque chose. Qu’est-ce qu’il chante encore ?” Pareil pour Michel Sardou ou Jean-Jacques Goldman qui régnaient chez nous sur l’industrie du spectacle.

On vous expliquait que ceux-ci avaient une musique trop proche de celle des Américains. Ici, le public préférait la chanson française plus traditionnelle pour ce qu’elle pouvait avoir d’exotique.

Barzotti n’était pas le seul Européen à avoir ravi les cœurs québécois. Il partageait le trio de tête avec Francis Cabrel dont l’album live d’alors avait figuré pendant plus de cent semaines dans le hit-parade québécois des ventes. Claude avait deux albums classés : le dernier en date (C’est moi qui pars) depuis 59 semaines et Madame, sorti plus tard au Canada, depuis 50 semaines.

Moins haut dans ce même hit-parade des albums les mieux vendus, on trouvait les noms de La Compagnie Créole, les Rita Mitsouko, Yves Duteil et Frédéric François.

Ce mois-là, le magazine local des professionnels de la musique, Radio Activité, attirait l’attention sur cinq albums à surveiller : trois canadiens, celui de George Harrison et le premier album de… Maurane.

Les USA bien avant Stromae et Angèle

Son statut de star au Québec lui a valu le spectacle le plus étonnant de sa carrière… en Égypte. “Pour un mariage ! Mon spectacle était le cadeau du marié à la mariée qui avait fait ses études au Québec où elle m’avait vu sur scène. Nous étions logés dans un hôtel somptueux avec vue sur les pyramides.”

Il a eu, comme ça, à l’étranger, d’autres spectacles indirects. Une réalité qui aura échappé à beaucoup de monde, en Belgique, c’est la dimension internationale de la carrière de Claude Barzotti. On le sait peu mais, en plus du Canada, il a fait de nombreuses tournées au Liban et aussi en Haïti. Une chanson inconnue chez nous, “Noël sans toi”, a été un tube là-bas. Ce qui amusait beaucoup Claude : “Ils me la réclamaient et me la faisaient chanter en plein soleil…”

En 1996, il est aussi allé donner quatre concerts aux États-Unis : un à Miami, un à Boston et deux à New York. Pas pour les Américains, ni pour les Belges et les Français de là-bas. Ni pour les innombrables Italiens d’Amérique. “Pour la communauté haïtienne ! Rien qu’à New York, ils sont plus de 500 000. C’est pour eux que je suis allé chanter là-bas.”

Chanter dans des pays en guerre

De la même manière, en août 2003, il s’est produit au Sénégal, à Sorano, pour la communauté libanaise établie là-bas.

Un des secrets de son succès au Liban, c’est qu’il a été un des premiers chanteurs européens à accepter d’y aller alors que le pays était encore en guerre. Il a fait ça aussi en Algérie. Il y est allé en 2000, alors que le pays se trouvait plongé en pleine guerre civile : “Depuis le début des incidents politiques, j’étais le premier chanteur européen à y retourner. J’étais bien protégé. J’avais en permanence quatre gardes du corps devant ma porte. À l’inverse, je dois dire que, de ma vie, je n’ai jamais reçu un accueil aussi chaleureux et aussi gentil. Ils venaient me faire dédicacer des disques pirates avec des pochettes que, moi-même, je n’avais jamais vues. Que vouliez-vous que je leur dise ? Je n’allais pas me mettre à les engueuler…”