ZAZ: "Je ne sais pas par quel miracle j’arrivais à chanter"

On vous a perdu de vue pendant un moment. Que s’est-il passé ?

”J’ai fait une petite pause de trois ans. C’était nécessaire, j’avais besoin de me ressourcer et de m’occuper de ma vie personnelle. J’ai beaucoup été sur la route et sur scène. J’ai beaucoup été Zaz, j’avais besoin d’être à nouveau Isabelle. C’est d’ailleurs pour ça que le nouvel album (sorti en 2021, NdlR) s’appelle Isa. Pendant le confinement, quand tout s’est arrêté, je voulais même que Zaz meure pour redevenir Isa ! Je me suis donné la possibilité que ça arrive sans que les gens l’aient su.”

Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2022 Zaz auf dem roten Teppich bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises im Maritim Hotel in Düsseldorf. *** German Sustainability Award 2022 Zaz on the red carpet at the award ceremony of the German Sustainability Award at the Maritim Hotel in Düsseldorf Copyright: xEventpressxGolejewskix ©IMAGO/Eventpress

C’est difficile d’imaginer la vie d’un ou d’une artiste quand on ne l’est pas soi-même ?

”C’est vrai. Le privilège que j’ai, mais qui multiplie tout cela, c’est que ça marche très bien pour moi à l’étranger. Donc, je voyage beaucoup. Les trajets viennent alourdir la charge. Mais je ne vais pas me plaindre parce que c’est cool que ça marche bien pour moi. Et j’ai besoin d’activité. J’aime quand ça bouge, c’est dans mon caractère. La pause, j’en avais cependant besoin parce que je n’en avais jamais vraiment fait auparavant. Il y a l’intensité d’être sur la route et toutes les exigences. Quand on fait un planning, c’est sur un long terme. On programme sa vie sur une longue durée, parfois sur trois, quatre ou cinq ans. Rien que ça, c’est un délire. Ça peut faire peur.”

Il y a un moment où on se dit stop, c’est trop ou je risque de faire le pas de trop qui pourrait tout foutre en l’air ?

”Ce pas de trop, je pense que je l’ai fait plein de fois mais mon curseur est bien au-dessus de la jauge. J’ai tendance à tout faire intensément, c’est dans ma nature. Mais on apprend avec le temps. Lorsque j’ai fait cette pause, je venais de rencontrer quelqu’un, c’était un moment de ma vie particulier. Je me suis dit que si je voulais construire une famille, je ne pouvais pas être dans le rush en permanence. Quand on est sur scène, on donne beaucoup au public et on est moins disponible pour l’autre. J’ai beaucoup d’énergie mais celle-ci n’est pas illimitée. Par rapport à tout ce que j’avais traversé jusqu’alors, j’ai décidé d’arrêter alors qu’avant je n’arrivais pas à le faire. Il y avait tellement d’opportunités et de propositions. C’était tellement dingue de pouvoir vivre tout ça que j’ai tout mangé. J’en ai profité.”

Ici, vous avez à nouveau enclenché le turbo. Il y a la tournée en Amérique du Sud, votre venue à Gand cet été et vos concerts reportés en septembre-octobre au Québec…

”Une tournée, c’est intense. On enchaîne les dates et, en même temps, j’adore ce rythme. Avant, on enchaînait de la sorte tous les mois, c’était vraiment excessif. Maintenant, il y a des pauses durant la tournée. C’était le cas au mois de mai, même si j’ai composé, écrit et réfléchi au prochain album. Dans les plannings, on a aussi décidé de ne pas faire plus de deux dates d’affilié, ce qui me permet de récupérer. Avec l’énergie que je donne, je ne peux plus enchaîner cinq dates consécutives. Avant, il y a eu des tournées où j’étais aphone au moment de monter sur scène. Je ne sais pas par quel miracle j’arrivais à chanter. C’était dur… Avec le temps et avec mon équipe, on a appris à mieux équilibrer tout ça.”

SÃO PAULO, SP - 14.04.2023: ZAZ EM SÃO PAULO - French singer Zaz performed at Espaço Unimed in São Paulo on Friday night 14 with the only show in Brazil of the & 39Organique Tour& 39 that promotes her recent release & 39Isa& 39, the fifth album of her career and recorded during the coronavirus pandemic. Covid-19. x2360658x PUBLICATIONxNOTxINxBRA YurixMurakami ©IMAGO/Fotoarena

Il y a déjà une couleur qui se dessine pour le prochain album sur lequel vous travaillez ?

”Il y a des idées mais pendant le processus de création, les choses évoluent, changent. J’ai toujours envie de chanson française parce que je chante en français. J’ai envie de plus composer et écrire. De plus de jazz aussi. Et de mélanger ça avec des machines et des grooves. L’intention est là.”

Il y a du beau monde à l’affiche du festival de jazz de Gand auquel vous participez : Norah Jones, Mavis Staples, Gregory Porter, Dishwasher, Joe Bonamassa… Vous appréciez cet éclectisme musical ?

”C’est génial. À l’étranger, j’ai joué dans plein de festivals de jazz avec des têtes d’affiche de malade. Des gens que j’adorais quand j’étais en formation. C’étaient nos modèles. En Russie, je me suis retrouvée à jouer après Garbage. Il y avait aussi Linkin Park. C’était Rock On The Volga, à Samara, un festival de metal en fait. J’étais programmé là-dedans. À l’étranger, je n’ai pas la même image qu’en France. Je me suis retrouvée dans des endroits où, a priori, on devait se demander ce que je faisais là. Pourtant, je m’y sentais à ma place et j’étais hyper bien accueillie.”

Quelle est la rencontre que vous avez faite lors de ces festivals qui vous a le plus marqué ?

”Il y en a eu tellement. Il y a des gens que j’aime et que j’admire mais je n’ai pas d’idole. Mais si je devais en avoir une, ce serait Bobby McFerrin qui a joué la veille de mon concert lors d’un festival. Il utilise sa voix comme un instrument. Il arrive à faire tous les instruments avec sa bouche. Il arrive à faire chanter un public avec des harmonies de fou. C’est un magicien, un génie. J’ai aussi fait la première partie de Stevie Wonder à Québec. La chance que j’ai ! J’ai vécu plein de moments assez dingues. Je reviens de ma tournée en Amérique latine où cela faisait sept ans que je n’avais plus joué et le public était fou. À Rio, au Brésil, il y avait 6000 personnes qui chantaient par cœur mes chansons. Idem au Chili et en Argentine. Je réalise cela en le vivant mais je suis toujours surprise de voir que les gens sont au rendez-vous et qu’il y a cet amour. Je n’arrive pas à m’habituer à ça.”

On a l’impression, vu d’Europe, que les tournées des artistes se limitent au Vieux continent et à l’Amérique du Nord. Vous, c’est tout le contraire…

”On va partout même s’il y a plein de pays que nous n’avons pas encore faits. Ça fait longtemps que je vais au Japon. Ce mois de juin, nous faisons dix pays : la Lettonie, le Kazakhstan, la Turquie, la Roumanie, etc. J’ai beaucoup joué en Russie mais aussi en Ukraine, en Serbie, en Pologne… C’est marrant de rencontrer ces cultures. On ne parle pas la même langue mais on a tous un point commun : on se comprend par le langage universel qui est celui de l’émotion et du cœur.”

Aujourd’hui, chanter en français n’est plus du tout une barrière. Au contraire, on a l’impression que ça ouvre des portes. Est-ce exact ?

”Je pense que ça n’a jamais été une barrière. Sauf qu’avant, tout le monde voulait absolument chanter en anglais parce que ça permettait un peu de se cacher, ce que tu ne peux pas faire quand tu chantes dans ta langue maternelle. L’air du temps veut qu’on reprenne plus possession de ce que nous sommes sans aller chercher des choses à l’extérieur. Et d’oser. Il y a une prise de conscience de notre identité, de qui on est, de notre histoire.”

En janvier, vous avez surpris tout le monde lors de la Fashion Week à Paris. Vous avez défilé ! S’il y a bien un endroit où on ne vous attendait pas, c’était là-bas, sur un podium…

(Rires) “J’ai adoré faire ça. J’ai travaillé avec Clara Deguin, de la Maison Baccarat, sur une robe qui devait apparaître dans mon spectacle. Une robe lumineuse ! Pour des raisons techniques, la scénographie envisagée n’a pas pu se concrétiser. Cette robe est donc restée dans mon placard. Clara Deguin m’a appelé pour me dire qu’elle allait faire un défilé important et m’a demandé si elle pouvait m’emprunter la robe en question. Et elle m’a proposé de défiler. Je me suis d’abord dit que je ne pouvais pas faire ça, puis je me suis dit qu’en fait c’était génial. Pourquoi m’en priver si j’ai envie de le faire ? J’avais très peur mais je me suis finalement éclatée. Ce n’était tellement pas moi tout en l’étant parce que j’ai tout assumé. J’ai pris ça comme un jeu.”

C’est à refaire ?

”Pourquoi pas. Mais il faut un contexte. Pour faire des choses comme ça, il me faut une histoire qui me touche. J’aime bien me surprendre et apparaître où les gens ne m’attendent pas.”