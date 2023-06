D’Adamo à Emmanuel Macron, ils saluent tous la mémoire de Claude Barzotti, le “gamin du Borinage devenu une idole populaire”: "Hors du commun"

Parmi les hommages les plus attendus figuraient ceux de Salvatore Adamo et de Frédéric François, originaires comme lui d’Italie. “Le rital que je suis te reste à jamais reconnaissant d’avoir si bien chanté notre âme, nos passions et nos orages”, a écrit le premier. “Nous venons de perdre un ami, un artiste hors du commun qui nous a fait rêver avec des chansons qui resteront gravées dans nos mémoires”, a souligné le second.

De son côté, Hervé Villar a salué le “french lover italiano de service”, “un mec attachant et sincère, qui souffrait beaucoup à cause des femmes.”

"Claude Barzotti n'est pas mort bêtement"

Ils sont nombreux, en Belgique comme ailleurs, à avoir fait part de leur émotion à l’annonce de la disparition du chanteur et à avoir salué sa mémoire. Jacques Mercier s’est confié à nos confrères de L’Avenir. Sa première émission de télévision, c’est avec l’ex-animateur de la RTBF que Claude Barzotti l’a faite. C’était Promotion. Ensemble, ils ont même écrit une chanson : “Je ne t’écrirai plus”. Jacques Mercier souligne la voix particulière du chanteur, "une voix qui plaisait". C’était aussi quelqu’un de généreux, à la fois dans sa manière d’être et de chanter. “Claude a fait beaucoup de bien par ses chansons, des gens sont tombés amoureux sur ses titres. Il a laissé une trace, il n’est pas mort bêtement”, insiste-t-il.

Une générosité également soulignée par Richard Ruben. "Claude était un seigneur, certes plein d’addictions qui l’ont mené à sa triste disparition aujourd’hui, mais un vrai seigneur avec ses amis.” Il raconte : “Il m’a fait faire l’Olympia avec lui en 2004. 50 minutes en première partie d’un pote avec mon nom en gros sur la façade du Boulevard des capucines, ce sont des cadeaux qu’on n’oublie pas ! Même si ces dernières années, on s’est moins vus, je suis heureux d’être venu te voir pour te dire au revoir cette semaine. Même très affaibli, tu avais toute ta tête. On a évoqué tant de souvenirs.”

Même message de la part de Mathilde Seigner : "Je viens d’apprendre la mort de Claude Barzotti qui a tant bercé ma jeunesse. Je l’aimais tant. Il m’avait même écrit une chanson : 'Mademoiselle S'. Bon voyage mon Claude.” Ce titre figure sur l’album Une autre vie paru en 2011.

Benny B. a également posté quelques mots à l’attention de son ami disparu : “Merci à toi pour le respect que tu avais pour moi”. Tandis que Jean-Luc Reichmann a fait part de sa grande tristesse d’apprendre la disparition de celui qu’il appelle le Rital.

Un nom qui reste dans les mémoires bien au-delà de la Belgqiue

Du côté des médias suisses, on a immédiatement modifié ses programmes pour rendre hommage au chanteur. Au Québec aussi, les médias se sont emparés de l’événement rappelant combien Claude Barzotti était populaire de l’autre côté de l’Atlantique. Une popularité qui s’étendait à Haïti et au Liban également.

Enfin, le président français Emmanuel Macron a aussi rendu hommage à l’artiste disparu samedi. “Il suffit de dire son nom pour qu’immédiatement, quelques notes de barcarolle, un refrain entêtant, toute la musique du 'Rital' surgissent”, indique le communiqué de l’Élysée qui salue le “gamin du Borinage devenu un habitué du Top 50, une idole populaire”. “De Belgique, d’Italie, de notre pays, sa musique et ses paroles, en français, parlaient à chacun et ajoutèrent à notre répertoire collectif, à notre imaginaire. Le Président de la République et son épouse saluent la mémoire d’un artiste qui fit de son histoire et de ses passions quelques-unes de nos plus belles chansons.”