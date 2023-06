Harry Styles à Werchter : le pouvoir du charme et de la simplicité

Son seul nom a permis de remplir cette immense plaine. Les 60 000 billets se sont écoulés en deux heures à peine. L’ancien membre de One Direction se serait presque senti étriqué au Stade Roi Baudouin. En juillet dernier, Harry Styles était déjà venu au SportPaleis d’Anvers devant 20 000 personnes. Toutes les salles du monde semblent trop petites désormais. Difficile, donc, de programmer un artiste aussi demandé en ce moment dans le cadre d’un festival. Voilà pourquoi les organisateurs de Rock Werchter lui ont accordé une soirée spéciale sur leur terre, une semaine avant le début des festivités. On en est certain : il aurait pu rempiler plusieurs soirs d’affilée. Un simple coup d’œil derrière les barrières du site soutient l’hypothèse. Des centaines de personnes se sont rassemblées aux alentours pour tenter d’apercevoir un bout de la scène à travers le grillage.

Humour british et charisme naturel

Depuis son échappée du plus célèbre boys band des années 2010, Harry Styles s’impose comme l’un des artistes pop incontournables avec ses 65 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, ses deux Grammy Awards (dont le très courtisé meilleur album de l’année pour Harry’s House) et une communauté de fans ultra-fidèle. On aime Harry Styles pour sa musique, bien sûr, mais aussi pour le personnage. Pendant le concert, il passe beaucoup de temps à discuter avec son public en usant de son charme et d’un humour à l’accent anglais. Lauren lui explique qu’elle va fêter ses 27 ans à minuit. Marie, elle, lui demande de l’aider à déclarer son amour pour sa copine aux États-Unis. Tout au long du spectacle, le Britannique s’efforce de saluer toutes les personnes présentes aux abords de la scène.

Il y a beau avoir 60 000 autres personnes, Harry Styles parvient à individualiser l’expérience. Le chanteur a très bien compris les attentes de sa communauté. Ces apartés durant le concert sont peut-être même devenus les moments les plus attendus, avant ses tubes. La mise en scène se montre très sobre : juste des grands écrans où s’intègrent des animations et une plateforme blanche pour ses dix excellents musiciens. Pas d’effets pyrotechniques, pas de chorégraphies, pas d’acrobaties aériennes. Son charisme suffit.

En pantalon vert métallique et en débardeur à sequins, la nouvelle icône des jeunes (et des moins jeunes) pioche dans ses deux derniers opus, Harry’s House (2022) et Fine Line (2019) : “Daylight”, “Golden”, “Grapejuice”, “She, “Satellite”, “Cinema”… Et termine son set avec deux extraits de son premier album solo, “Sign of the Times” et “Kiwi”. Grâce aux musiciennes qui font également office de choristes et à la section cuivre, ses chansons prennent une autre dimension en live. On redécouvre également ses ballades, “Matilda” et “Fine Line”, pour lesquelles il s’accompagne à la guitare.

Jour de liesse

On vient de l’écrire juste au-dessus : le chanteur de 29 ans sait comment faire plaisir à son public. Sans surprise, lorsque les premières notes de “Whats Makes You Beautiful” de One Direction se font entendre, toute la plaine de Werchter se met à vibrer. Et pendant “Treat People With Kindness”, certains spectateurs exécutent la petite chorégraphie créée par les fans et partagée sur les réseaux sociaux. Il s’avère compliqué de passer un mauvais moment aux concerts d’Harry Styles. Dans ce public habillé de toutes les couleurs et affublé de chapeaux de cow-boy roses à paillettes se dégage une énorme fierté d’être là, devant leur idôle, mais surtout d’être ensemble.

Les fans sont rassemblés dans un safe space, un endroit bienveillant. Ici, on ne joue pas des coudes pour s’approcher de la scène. On s’excuse si on bouscule un tant soit peu quelqu’un. On chante complètement faux et on l’assume. On extériorise sa joie comme on le souhaite et on se fiche du regard des autres. On partage le moment avec ceux qui ne peuvent pas être là : une jeune fille aura passé tout son concert en appel vidéo avec sa copine pour qu’elle puisse danser en pyjama dans son salon. Un moment de communion et de cohésion.