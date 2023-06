Couleur Café réussit le pari de la découverte et de l’audace

Bruxelles: Couleur Café. A Bruxelles le 25 juin 2023 ©Antoine LARSILLE

Nouvelle génération

Cette édition 2023 marque le passage de relais entre le patron historique de l’événement, Patrick Wallens, à son fils, Samy. Un simple coup d’œil à l’affiche permet déjà d’observer la mutation en cours. Pas de grands noms, la nouvelle génération aux commandes mise désormais sur une sélection plutôt pointue. Bien sûr, on trouve quelques noms connus chez nous comme Roméo Elvis et Coely et plusieurs invités américains (Joey Bada$$, Earl Sweatshirt).

Mais pas de quoi, non plus, faire déplacer les foules. Tout se joue alors sur la confiance, développée depuis 32 ans entre le public et le festival. Les marqueurs de Couleur Café sont toujours là : la rue du Bien Manger qui porte bien son nom, des animations sur tout le site (de la fanfare ambulante aux cours de danse), les bars festifs avec leurs célèbres mojitos et une ambiance familiale et accueillante. Côté musique, il suffit de se laisser guider.

Bruxelles: Couleur Café. A Bruxelles le 25 juin 2023 ©Antoine LARSILLE

La maîtrise de Thundercat

Vendredi soir, il ne fallait pas rater la venue du bassiste le plus cool des États-Unis, Thundercat. Entouré d’un claviériste et d’un batteur, le Californien a présenté son excellent dernier opus, It Is What It Is, sorti en 2020. Le proche collaborateur de Kendrick Lamar (il est crédité sur la moitié des titres du mythique To Pimp a Butterfly), a offert une performance audacieuse et habitée pendant plus d’une heure dans le beau décor du théâtre de verdure, alias la Green Stage le temps du festival. Sa dégaine nonchalante contraste avec un jeu ultra-énergique et groovy.

Une prestation également exigeante, avec de longs solos et des improvisations. Mais le musicien est parvenu à captiver le public avec sa fusion de jazz, soul et funk et une dextérité phénoménale. Le concert décolle lorsque les premières notes du dansant “Funny Things” retentissent. Thundercat enchaîne directement avec “Them Changes”, dont le refrain est devenu viral sur le réseau social TikTok il y a plusieurs mois. Il clôture son set avec le tout nouveau “No More Lies”, sa collaboration avec l’australien Tame Impala. Le bassiste le plus demandé outre-atlantique confirme, ici, son statut de petit prodige de la musique.

Tash Sultana, talent multiple

Autre concert marquant du week-end, celui de Tash Sultana le dimanche soir sur la Red Stage. L’artiste qui se définit comme non-binaire originaire de Melbourne, débarque sur scène et s’installe au milieu d’une batterie, de guitares et de claviers. Pendant les trente premières minutes, iel passe d’un instrument à l’autre, sans s’arrêter. Le concert se montre sportif. L’artiste propose un mélange de jazz, de rock et de reggae (“Jungle”), qui s’avère tout à fait cohérent dans l’esprit de Couleur Café et de son croisement des genres.

Bruxelles: Tash Sultana à Couleur Café. A Bruxelles le 25 juin 2023 ©Antoine LARSILLE

Tash Sultana gère tout : la guitare, le chant, les percussions mais la flûte, le saxophone et la trompette. “Mais comment est-elle capable de tout faire ?”, s’interroge un spectateur, visiblement impressionné. C’est vrai qu’il y a de quoi l’être. Tash Sultana s’offre toute entière pendant plus d’une heure trente. On retient surtout le moment suspendu quand l’artiste interprète l’un de ses titres les plus connus, “Notion”. Des concerts comme celui-ci prouve que la nouvelle direction de Couleur Café prend le bon tournant, en misant avant tout sur la qualité et les découvertes.