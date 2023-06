Lieu, horaire, écrans géants: les funérailles de Claude Barzotti auront lieu ce samedi

Après des semaines de lutte contre le cancer (et des amis venus lui dire un dernier au revoir), Claude Barzotti s’est éteint ce samedi 24 juin chez lui, comme il le souhaitait, à Court-Saint-Etienne. Ses funérailles auront donc lieu dans son fief ce samedi 1er juillet en l’église Notre Dame de Tangissart, à 11 heures. L’endroit, restreint, sera toutefois doté d’écrans géants pour que les fans -et ils seront nombreux!- puissent suivre la cérémonie. Pour les fleurs en hommage au chanteur décédé à 69 ans et autres dons à la fondation Michel Cremer dans la recherche contre le cancer : voir les infos sur le faire-part ci-dessous.