En effet, en plein concert, une fan a décidé de lui jeter un sac plastique contenant les cendres de sa maman défunte. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir l’artiste en pleine représentation s’interrompre pour examiner le contenu du sac et demander à la fan en question: "C’est ta maman? Je ne sais pas comment le prendre...", avant de le reposer délicatement par terre.

La chanteuse de 43 ans a ensuite continué son concert après s'être secoué les mains, comme pour les nettoyer, et terminé sa chanson "Just Like a Pill".

Si certains artistes reçoivent des fleurs voire des sous-vêtements sur scène, PINK a reçu des cendres...