Malgré ses ennuis de santé, Madonna est déterminée à faire son Celebration Tour

Sur les réseaux sociaux, des proches de la Madone se montrent également rassurants. C’est le cas de l’animatrice et productrice de télévision Rosie O’Donnell. Sur Instagram, à côté d’elle faisant du yoga avec Madonna, elle commente : “Elle se sent bien”, le tout ponctué d’un pouce levé.

Pas question d’annuler

L’incident est cependant suffisamment grave que pour entraîner l’annulation de toutes les obligations de Madonna, y compris le report de son Celebration Tour. Celui-ci devait débuter le 16 juillet à Vancouver avant de venir en Europe à l’automne. Deux dates étaient programmées au Sportpaleis d’Anvers, les 21 et 22 octobre.

Même si le site Internet de la salle anversoise n’en dit mot, il paraît évident que c’est toute la tournée de 7 mois – soit plus de 80 concerts – qui est reportée, pas seulement sa partie nord-américaine. Le Sportpaleis mettra certainement à jour les informations dès qu’elles seront connues. Pour l’instant, Guy Oseary n’a pas encore donné les détails qu’il a promis apporter le plus rapidement possible concernant les reports.

Toujours selon Page Six, des proches de la chanteuse ont confié qu’elle était déterminée, une fois sur pied et bien rétablie, à mener à bien son Celebration Tour fêtant ses 40 ans de carrière. “Madonna ne veut pas annuler sa tournée. Elle s’est éclatée pendant les répétitions et veut s’y remettre dès que possible.” La semaine dernière, elle avait posté des photos des coulisses de la préparation de son spectacle avec ces mots : “Le calme avant la tempête”.

Le site Page Six précise enfin que l’équipe de la chanteuse n’entend pas la pousser à reprendre la route.

Ses proches ont craint le pire

Pau après l’annonce faite par le manager de Madonna, le site Page Six donnait des détails concernant ce qui est arrivé à l’interprète de “Like a Virgin”. Elle aurait été trouvée inconsciente à son domicile et transporté dans un hôpital new-yorkais. Elle aurait été intubée pendant une nuit avant de pouvoir respirer à nouveau par ses propres moyens.

Autre signe qui atteste de la gravité de l’incident : des proches – non identifiés – de la chanteuse ont été contactés par le tabloïd britannique Daily Mail. Ils auraient confié avoir craint le pire. “On pensait tous qu’on allait la perdre”, lit-on dans les pages du journal.

”Elle se pensait invincible”

Une autre source, toujours proche de Madonna, s’est aussi confiée à Page Six. Elle a expliqué que Madonna travaillait avec acharnement sur sa tournée avant son incident de santé. Jusqu’à 12 heures par jour. Les répétitions se déroulaient au Nassau Coliseum, une gigantesque salle omnisports située à Long Island à une trentaine de kilomètres du centre de New York.

Des proches en attestent dans le Daily Mail, affirmant qu’elle plaçait “sa carrière et sa renommée avant sa santé” et qu’elle se pensant “invincible”.

La tournée Madame X déjà émaillée d’incidents

La précédente tournée de Madonna avait déjà été émaillée d’incidents de santé ayant contraint la pop star d’annuler une partie de ses dates. En 2019-2020, blessée au genou et à la hanche, son Madame X Tour a pris des allures de calvaire. Pour tenir le coup, chaque date imposait jusqu’à 6 heures de rééducation. La moitié avant de se produire, l’autre après la prestation scénique. Finalement sur les 108 concerts prévus, 17 seront annulés, notamment à Boston, au Portugal et à Londres, le coronavirus venant mettre un terme prématuré à l’aventure.