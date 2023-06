Ninho a tué le game : la DH était au showcase ultra-privé du nouveau phénomène du rap à Paris

Le jeune rappeur français est pourtant sur toutes les lèvres en ce moment car il affole les compteurs. À seulement 27 ans, Ninho détient en effet le record du plus grand nombre de chansons certifiées or (+150) mais aussi platine (+90) et diamant (+50) en Hexagone. Mieux, le rappeur est suivi par plus de 10 millions de fans sur les réseaux sociaux (4,5 M sur Instagram, 5M sur YouTube, 2 M sur Twitter). Sans compter les plus de 8 millions de streams sur Spotify et le milliard de vues cumulées sur ses chansons/clips.

Pour tout ça, Forbes lui a dédié un article afin de décrypter ce nouveau phénomène urbain qui avait déjà rempli les 40 000 places de l’U Arena de Paris lors de sa précédente tournée. Et le moins qu’on puisse écrire est qu’avec son flow et ses punchlines “hélico presto”, c’est qu’il a retourné cette Seine Musicale afin d’y dévoiler la tracklist de son nouvel album, Ni, qui sort ce 30 juin (Warner Music). Entre coups de flingue sonores, pogos, sauts, fumigènes et lumières des téléphones, ça transpirait à côté de la Seine. “Quand je dis 'tiens', tu dis 'retiens !'” balance-t-il ainsi à son public venu freestyler avec lui pendant 30 minutes chrono. “C’était incroyable !”;“Intense !”;“Il a mis le feu !” ou encore “Ça manquait un peu de show mais il reste le chef ! Quelle plume en parlant d’argent facile, de la rue, de plus value, de notre monde à nous !”

Si, comme tout bon rappeur qui se respecte (ou pas), il ne peut s’empêcher de lâcher des “nique sa mère” ou évoquer l’incontournable PSG, tout n’est pas à rejeter dans ses paroles qu’il a “dans la peau”. Parmi ses nouveaux titres, on notera les irrésistibles "La vie de Johnny", "Branché sur snap" ("Six millimètres dans un manteau, on fait briller nos diamants en même temps"), ou encore "Chiraq". Et côté punchlines, on retiendra notamment "Et c’est pas nous les putes, on planifie ta chute" (dans Bon qu’à ça) ; “Mais la célébrité a p’t être bafoué nos principes, des fois la noche j’hésite” ou encore “Est-c’que tout ça c’est la bonne matrixe ? Leurs jalousies et leurs égos de rappeurs fatiguent” (dans son nouveau tube 25G). Un artiste urbain lucide ? C’est sans doute l’une de ses forces.

NI (abréviation de Ninho) est donc le disque qui fait suite à ‘JEFE’, l’album le plus streamé en 2022 en France, entré alors directement numéro 1 des ventes et lauréat d’une Victoire de la musique en 2023. Mieux encore : l’album ‘JEFE’ était le meilleur démarrage d’un album Spotify dans le monde avec 10 titres dans le Top 200 Spotify Monde. Ninho classant également 10 titres dans le Top 100 d’Apple Monde. Ou quand un rappeur français est capable de battre des records sur son seul nom. Mais aujourd’hui, il débarque avec d'autres noms internationaux en featurings qui risquent encore de casser le game. Il s'impose en effet avec les artistes nigérians Ayra Starr (”No Love”) et Omah Lay (”Bad”), le rappeur anglais Central Cee (”Eurostar”) mais aussi la star d’Atlanta Lil Baby ("Blue Story").

Ensuite, il s’envolera pour une tournée dans toute la France, la Suisse et même la Belgique en 2024 avec son Jefe Airline Tour. “Car c’est en famille qu’on crée la dynastie”, balance ainsi Ninho, acclamé par la foule. “Prenez soin de vous et profitez de la vie !” Ses discours émeuvent toute une génération de jeunes avides de musiques urbaines de son calibre. “J’ai un public de baiser !” conclut-il en saluant “la famille !”