Les fans de Mylène Farmer désespérés après l’annulation des deux dates au Stade de France : “C’est un week-end à un peu plus de 400 euros…”

Avec sa femme, Ornella a spécialement choisi le Stade de France pour voir la tournée Nevermore de son artiste préférée. Elle vient de Belgique, plus précisément de Charleroi. Elles avaient donc prévu de passer le week-end dans la capitale française. Tout ça a bien entendu un coût qui s’ajoute à celui des places de concert. “C’est un week-end à un peu plus de 400 euros, explique-t-elle rire jaune à l’appui. Tout était planifié. En dernière minute, nous avons opté pour le train parce qu’avec la voiture, ce serait plus galère, tous les parkings près du stade affichant déjà complet. Nous avons réservé notre train le week-end dernier, soit 130 euros… Plus tout le reste, parce qu’il faut aussi manger. À l’heure actuelle, la vie n’est pas facile et ce concert au Stade de France, c’était un petit plaisir qu’on s’offrait avec la joie de la retrouver sur scène. Parce que c’est un gros budget au regard des dépenses familiales habituelles. Mais quand on aime, on ne compte pas.”

Sur les sites des fans de Mylène Farmer, c’est la catastrophe totale. “Vous pensez bien, on attend ça depuis tellement longtemps. Ça fait des mois et des mois. Et puis, cela fait si longtemps qu’on ne l’a plus vue se produire dans un stade !”, insiste Ornella.

Goupil (c’est son pseudo) fait part de son désespoir. Il a pris l’avion en Italie pour venir voir son idole à Paris. Avec tous les frais que cela comporte également pour le séjour sur place. Il ne verra pas Mylène Farmer cette fois-ci. “J’y crois pas ? J’arrive d’Italie en avion avec deux nuits d’hôtel ? Dites moi que c’est pas vrai !!”

Faute de voir Mylène Farmer à Paris, Ornella espère pouvoir se rabattre sur Bruxelles. Encore faut-il trouver des tickets. “On aimerait mais le problème est que c’est archi complet depuis très longtemps. On attend de savoir comment ça va se passer avec nos places pour le Stade de France ? Est-ce qu’il va y avoir remboursement ou report des dates.” À peine a-t-elle prononcé cette phrase que l’information lui parvient en direct : il n’y aura pas de report, les tickets seront remboursés. Quand et comment ? cela reste à être précisé.

Histoire de ne pas jeter les 400 euros et plus investit pour ce déplacement parisien, Ornella et sa femme vont transformer leur séjour en city trip touristique. Après Montmartre ce vendredi, elles profiteront des autres atouts et joies qu’offre Paris. C’est déjà ça de pris mais ça n’effacera en aucun l’immense déception qui est la leur et celle des quelque 160 000 spectateurs attendus pendant les deux jours.