Lou Deprijck, éternel ami de Claude Barzotti, était à ses côtés jusqu’au dernier moment: “Il voulait tenir jusqu’à son anniversaire”

Et de poursuivre, les yeux embués, sur son ami surnommé Nono qui désirait mourir chez lui. “Claude était un peu comme mon frère. Il se confiait beaucoup à moi.” D’après le célèbre producteur et chanteur de “Ça plane pour moi”, les derniers instants de l’interprète de “Madame” étaient très difficiles à vivre… “Je l’ai vu le jour avant sa mort et il m’a dit : embrasse-moi. Je l’embrasse, il me serre très fort dans ses bras et me dit : “dis, merci”. Merci à qui ? Il parlait de ses amis dont moi. Il avait déjà ses yeux un peu… car il avait déjà voulu débrancher sa machine avant qu’il ne meurt. Il était en vie et nourri grâce à elle. À la fin, il n’y avait plus que le palliatif et la morphine pour tenir le coup.” Lou Deprijck nous révèle alors une de ses dernières volontés : “Il m’a dit qu’il voulait tenir jusqu’à son anniversaire (Francesco Barzotti est né le 23 juillet et aurait eu 70 ans, NdlR.). Il m’a dit : 'je vais y arriver, je vais y arriver…'” Et de poursuivre, la voix tremblotante : “Et finalement, il est mort le jour de son anniversaire mais un mois plus tôt… Tu t’habitues à ce que l’issue soit tragique mais tu ne t’habitues pas vraiment à la mort… Après, le coup est dur.”

“Des dinosaures, ici en Belgique, il n’en reste plus beaucoup…"

Le célèbre compositeur sait de quoi il parle, lui qui a déjà eu pas mal de soucis de santé et qui affiche 77 ans au compteur. “Des dinosaures, ici en Belgique, il n’en reste plus beaucoup… Arno est parti, le Grand Jojo n’est plus là… Il n’y a plus qu’Adamo, Frédéric François ou encore Franck Michael qui fonctionnent encore un peu. Franck sera d’ailleurs là aussi ce samedi à son enterrement.” Tout comme Michèle Torr (qui a fait un duo avec Claudio, sur la prière Notre père) ou encore Elio Di Rupo, Enzo Scifo et son autre grand ami, le chanteur Claude Michel.

Si plusieurs hommages seront rendus durant la cérémonie de ce samedi, à 11 heures en l’église Notre-Dame de Tangissart (Court-Saint-Etienne), Lou n’a toutefois pas été contacté par la famille italienne de Barzotti pour lui dire un mot durant ses obsèques. “Je veux bien monter sur scène et dire quelques mots mais ce n’est pas trop mon truc et je sais que je vais commencer à pleurer. Mais si on veut que je le fasse, je devrai improviser.”

Lou Deprijck n’en oublie pas son ami pour autant et compte lui rendre hommage d’une autre et belle façon : en conservant son patrimoine. “Maintenant, j’essaye aussi de voir comment on peut libérer son catalogue, conclut-il. Son entourage ne connaissant pas forcément comment cela fonctionne, moi je n’ai pas envie que son catalogue aille un peu partout… Je fais ça pour lui faire plaisir. Personnellement, on peut dire ce qu’on veut mais moi je n’y ai aucun intérêt. Je le fais pour lui.”