Fort ému, Florent Pagny est de retour sur scène pour la première fois depuis sa maladie: "Ça fait un drôle d’effet"

Face à 10000 spectateurs, le chanteur à voix a partagé sa joie d’être là. “Ça fait un drôle d’effet quand même. C’est la reprise et vous êtes toujours là”, s’est-il ému. “Je voulais vous remercier parce que pendant cette année et demie, il s’est passé tellement de choses et vous m’avez tellement envoyé d’amour que je pense franchement que c’est ça qui m’a fait passer l’histoire aussi bien.”

Pour pouvoir remonter sur scène, il a dû se mettre de nouvelles limites. Il les a expliquées à une audience très compréhensive. “Sur la dernière tournée, j’avais instauré une troisième mi-temps. Mais les médecins m’ont dit que je pouvais chanter, mais pas faire d’excès autour”, a-t-il déclaré. “Donc s’il vous plaît, il ne faudra pas m’attendre après le concert. Je ferai un départ Beatles, je laisserai les musiciens finir la dernière chanson.” Pas de rappel donc, mais un très beau moment pour tout le monde.