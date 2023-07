Comment le phénomène Fred Again… a retourné Werchter et mis sous tension les agents de sécurité

Résultat : les fans occupent “The Barn” depuis le début de la journée s’ils veulent être sûrs de ne pas manquer le concert de leur artiste préféré. À l’extérieur, les files se forment et s’avèrent souvent inutiles : la salle affiche déjà complet, il ne sera pas possible d’y entrer pendant toute la durée du show. Il faut alors se contenter des écrans installés à côté du complexe. Ce samedi soir, les aficionados de Fred Again… étaient déjà là durant la prestation des Islandais Sigur Rós à 18h20. Le producteur britannique ne joue que quatre heures plus tard.

Trop à l’étroit

Des milliers de personnes se retrouvent donc coincés devant ces croix rouges et cette interdiction d’entrée. Les plus déterminés tentent leur coup aux sorties de secours. Les bénévoles du site doivent affronter un nombre affolant de spectateurs déçus, énervés, désemparés. “Je suis venu spécialement pour ce concert. J’ai payé ma place juste pour ça”, assène un festivalier. La scène ne fait que se répéter. Le ton monte, des agents de sécurité sont appelés en renfort pour tenter de calmer la situation.

Les organisateurs du festival ont, sans doute, mal calculé la demande pour Fred Again…, bien trop à l’étroit dans une salle de cette taille. Il y a d’ailleurs presque plus de monde à l’extérieur de la tente. Il faut dire que la semaine dernière, le DJ se produisait devant 70000 personnes à Glastonbury. Début mai, il s’occupait du set de clôture du festival californien Coachella avec Four Tet et Skrillex. En seulement deux ans, le trentenaire s’est imposé comme l’une des figures électroniques à suivre absolument.

Rock Werchter Jour Trois Frederick John Philip Gibson dit Fred Again ©Mathieu Golinvaux

Un public très, très emballé

Alors que le monde entier doit composer avec des couvre-feux et règles strictes, que les nuits sont devenues silencieuses et que les pistes de danses sont désertées, un titre vient réveiller nos envies de fêtes. En 2021, Fred Again… dévoile “Marea (We’ve Lost Dancing)” avec la DJ américaine The Blessed Madonna. Un morceau qui s’empare de l’actualité et qui parvient à canaliser toutes les frustrations d’une génération temporairement assignée à résidence. Très vite, les écoutes se totalisent en millions.

Samedi soir, il débarque donc devant un parterre de fans plus que conquis avec son tube “Kyle (I Found You)”. Le public est tellement chaud que lorsque le Britannique décide de venir mixer au milieu de la foule, son contrôleur ne tient pas en place et manque de s’envoler. Il doit carrément demander à quelqu’un de tenir la machine pour le reste de la chanson. Lui-même n'en revient pas.

L’importance de la voix

Derrière lui, des vidéos défilent sur les écrans. Celles-ci viennent de YouTube, de lives Instagram, de conversations Zoom enregistrées… C’est sans doute ça, la particularité du travail de Fred Again… Pour tous ses titres, il fouille internet à la recherche d’une interprétation, de mots, de déclarations qui vont le toucher. Dans “Sabrina (I Am a Party)”, on entend des bouts d’une déclamation de la poétesse Sabrina Benaim publiée sur YouTube, que le producteur a ensuite mis en musique.

Des extraits qui évoquent la santé mentale, la dépression, l’amitié, la famille… Fred joue sur l’émotion, la mélancolie et les blessures sur des beats house, garage, jungle qui proviennent en partie du catalogue de son mentor, Brian Eno. Pour le convaincre de se lancer en solo après avoir travaillé avec Ed Sheeran, BTS ou Stormzy, le maître de la musique ambient lui a, en effet, donné accès à des tas de sons, qu’il continue d’utiliser aujourd’hui. Les deux prodiges de l’électro viennent de publier un album commun, Secret Life.

En dévoilant ces images derrière lui en live, le DJ permet de faire exister davantage les parties chantées, essentielles à son projet. Frederick Gibson livre, ici, un show incroyable. Le triplé “Jungle”, “Rumble” et “Turn On The Lights” se montre redoutable pour chauffer la foule. Totalement habité, il termine son set suant, essoufflé, exténué et exalté. Le public aussi. Fred Again... sera de retour en Belgique, pour la quatrième fois déjà, au Palais 12 à Bruxelles en septembre prochain.