A 80 ans, le taulier de France 2 raconte d'abord sa première intervention. "On m’a prescrit des antibiotiques de choc pendant un mois. Malheureusement, cela n’a pas suffi. Il fallait à nouveau opérer et changer la valve. Un véritable coup de massue. J’ai vu défiler dans ma tête ce qui m’était arrivé en 2020 : l’opération, la réanimation, les soins intensifs et les mois de rééducation. Je me suis dit : cette fois, c’est cuit."

Avec un pronostic vital engagé Michel Drucker a pensé que tout allait s'arrêter. "Je me disais que je ne serai peut-être plus là demain. À un moment, j’ai eu une baisse de tension et mon pouls est tombé à 30 pulsations. On a été obligé de me poser un pacemaker."

"Michel le Survivant"

Lors de son séjour à l'hôpital, Michel Drucker a épaté de nombreux médecins suite à sa guérison. "À l’hôpital, ils m’appellent l’extraterrestre, Terminator ou le Survivant. Tous ceux qui ont vu mon dossier médical ont dit : ’Il est sorti de ça vivant ? Et sans séquelles ? Ça n’existe pas.'"

Pour s'en sortir, l'une des figures de France Télévisions a pu compter sur énormément soutien de proches et de célébrités. On peut citer ici Laurent Ruquier, Julian Bugier ou encore Nikos Aliagas. "Le soir, je me disais que je ne serai peut-être plus là demain ou la semaine prochaine. Dans mes délires, je me disais aussi que si je cassais ma pipe, je retrouverai mon frère Jean, Gainsbourg, Johnny, Cloclo et qu’on ferait une émission du tonnerre là-haut."