Incertitude sur le sort des concerts de Mylène Farmer au Stade de France : un comité des fêtes propose de les accueillir dans la Creuse…

Dans ce contexte de flou, certains ne perdent pas le nord ou ne manquent pas d’humour. Dans la Creuse, le président du comité des fêtes de Mainsat, municipalité de 643 âmes selon le site Internet de la commune, a invité Mylène Farmer à reporter ses deux concerts dans sa localité. Il met gracieusement à la disposition de la chanteuse la scène de la salle des fêtes et le stade de la Chapelle, là où évolue l’Entente Mainsat-Sannat explique la parution locale La Montagne. La location d’une sono est même possible. Publiée sur Facebook, l’offre précise qu’au niveau des émeutes, il ne devrait pas y avoir de souci, la cité de Mainsat étant très calme et les gens charmants.

L’intéressé va même jusqu’à offrir à Mylène Farmer le billet de train pour se rendre dans la Creuse, jusqu’à Guéret. Quand on aime, on ne compte pas !

Il devrait cependant envisager les nuitées d’hôtel également. En effet, la capacité du stade de Mainsat semble relativement limitée. 500 places à tout casser selon les photos. Pour accueillir les 160 000 spectateurs attendus au Stade de France, elle devrait se produire 320 fois à Mainsat ! Ceci étant dit, cela constituerait un nouveau record à mettre à l’actif de Mylène Farmer.