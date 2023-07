Un phénomène qui inquiète lors des concerts : des artistes blessés par des jets d’objets sur scène

Cette semaine, une autre image fait le tour du monde également. On y voit Adele se produire dans le Colosseum du fameux Caesars Palace à Las Vegas. Elle déboule armée d’un fusil… à t-shirt. Et elle prévient : “Vous avez remarqué comme récemment les gens oublient leurs bonnes manières pendant les concerts en jetant des saloperies sur scène ? Ils ont perdu la boule. N’essayez même pas !” Voilà son public prévenu avec un message très clair : pas question de lui jeter quoi que ce soit pendant sa prestation sinon, elle ouvrira le “feu”.

Ce fusil à t-shirt, Adele le dégaine depuis longtemps déjà. En 2017 comme l’an dernier, elle l’avait déjà exhibé, notamment lors de ses dates londoniennes. L’engin balance dans le public des t-shirts blancs auxquels est parfois accroché un billet de banque. La démarche est amusante mais elle témoigne de cette mauvaise habitude qui consiste à lancer des objets de toutes sortes sur scène lors de concerts.

Pop, rock, rap : la pratique n’épargne aucun style

La pratique n’a rien de neuf. En 1991, lors du Pukkelpop qui avait accueilli Nirvana – alors totalement inconnu et venu dépanner après la défection d’une autre formation à l’affiche – et les Pogues, une pluie de gobelets et autres bouteilles en plastique, parfois bien dur, avait salué l’entrée en scène des Irlandais au point de quasiment les empêcher de jouer. Le petit jeu s’était rapidement mué en geste de protestation contre leur performance lorsque le chanteur Shane McGowan, totalement ivre, a quitté la scène après quelques minutes seulement… à quatre pattes.

La semaine dernière, la rappeuse Sexyy Red a connu pareille mésaventure lors d’une de ses prestations. Son spectacle a été interrompu par des jets de bouteilles d’eau.

Plus récemment, Lil Nas X a vu un sex toy terminer son vol sur la scène où il se produisait, tandis qu’Harry Styles à lui été frappé au coin de l’œil par un bonbon. Cela s’est passé en novembre dernier alors qu’il se produisait à Los Angeles. Le chanteur avait terminé la chanson sans pouvoir ouvrir l’œil. “Faites-moi plaisir : ne jetez plus de Skittles (le bonbon en question, NdlR.) sur la scène”, avait déclaré sur Instagram un des musiciens de l’ex-One Direction peu après l’événement.

D’autres artistes reçoivent des projectiles moins dangereux. On pense à Angèle ou à Mylène Farmer. Ce sont plutôt des peluches ou des drapeaux arc-en-ciel qui leur sont expédiés.

Un acte de dévotion

Qu’est-ce qui explique cette manie de jeter des choses sur scène ? Dans un article proposé par le site Maison du jeu, dédié à l’actualité et aux tendances musicales, David Schmid, expert en culture pop à l’Université du Buffalo College of Arts and Sciences, apporte une réponse. Tout est lié à l’étymologie du mot “fan”, explique-t-il. Il s’agit de l’abréviation de “fanatique” et a trait, à l’origine, à la dévotion religieuse. Autrement dit, les fans ont tendance à voir les célébrités comme des divinités ou des demi-dieux. Dans ce contexte, la scène est considérée comme un autel et les objets jetés dessus sont synonymes d’actes de dévotion. Admettons. Il n’en reste pas moins qu’il est étrange de risquer de voir le concert d’un de ses artistes préférés être interrompu par un geste du genre. Surtout au prix où se vendent aujourd’hui les tickets pour assister à ces événements !

Du brie de Meaux et des cendres d’un défunt pour Pink !

Dans un tout autre genre, totalement décalé et sans conséquence physique, Pink s’est vu offrir pendant un concert londonien à Hyde Park, une roue complète de brie de Meaux pendant son spectacle. Heureusement, le généreux donateur s’est abstenu d’envoyer le formage à ses pieds d’un geste herculéen. C’est la chanteuse qui l’a repéré et a fait signe qu’elle acceptait le présent.

Ceci étant dit, on se demande bien comment un spectateur a pu entrer dans l’enceinte du festival avec une roue complète, grand format, de Brie de Meaux dans son emballage en bois !

Quelques jours plus tôt, c’est un cadeau d’un genre très différent que Pink à reçu. Un fan lui a envoyé un sachet rempli de cendres… Celles de sa mère décédée. Situation embarrassante pour la chanteuse qui, micro à la main, a avoué ne pas très bien savoir quoi faire en pareille circonstance.

Tout cela ne l’a pas empêchée de poursuivre sa chanson et son concert…