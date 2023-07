Report ou annulation des concerts de Mylène Farmer au Stade de France : toujours pas de fumée blanche ni de fumée noire

Dimanche, des fans rassemblés devant le domicile parisien de la chanteuse s’étaient entretenus avec des proches de cette dernière. Ceux-ci avaient indiqué qu’une décision serait prise dans les 48 heures. Ça n’a pas été le cas. Hier, un communiqué officiel demande aux inconditionnels de l’interprète de “Désenchantée” de faire preuve d’encore un peu de patience. “Les équipes sont en train de chercher les meilleures possibilités pour essayer de trouver de nouvelles dates et proposer des solutions”, indique Filmalac Entertainement. “Les modalités vous seront communiquées dans quelques jours. Merci de votre compréhension.”

Reporter des concerts est très compliqué

La tâche est évidemment complexe. Trouver de nouvelles dates implique que le Stade de France ou un autre lieu soit disponible pour accueillir le spectacle proposé par Mylène Farmer, notamment la gigantesque scène imaginée pour les shows Nevermore. Une délocalisation est toujours possible. Dans un autre stade. À Lille, par exemple. Pourquoi pas à Bruxelles, dans la foulée de la date du 22 juillet, notre capitale étant nettement moins sujette aux émeutes en ce moment ?

Parmi les fans, certains évoquent aussi la Défense Arena où devait se produire Céline Dion qui a également annulé ses dates. Pas sûr cependant qu’une infrastructure prévue pour un stade puisse être installée dans la salle malgré ses dimensions XXL.

Il faut aussi que tout le personnel engagé pour cette tournée soit prêt à jouer les prolongations. Le dernier concert de Mylène Farmer étant prévu à Nice le 29 juillet, il y a fort à parier que de nombre de ces gens avaient prévu de partir en vacances après les deux mois de tournée.

Il faut aussi que le matériel de location soit lui aussi toujours disponible au-delà du 29 juillet. On le sait, la tournée Nevermore implique 90 camions pour transporter toute la logistique. Les éléments de la scène comme les éclairages, voire les camions, sont peut-être déjà réservés pour d’autres occasions tout de suite après la fin des spectacles de Mylène Farmer.

Les golden packs sèment le doute

Un élément sème cependant le doute dans l’esprit des fans quant à un report. Il s’agit d’un mail reçu par ceux qui ont acheté des golden packs. Destinés aux détenteurs d’un ticket pour le Stade de France et contenant des goodies exclusifs non disponibles sur les autres stands de merchandising officiels, ceux-ci devaient être remis aux acheteurs lors de leur venue aux concerts Parisiens. Le message qui leur a été envoyé précise qu’ils seront désormais envoyés par la Poste. Cela indiquerait plutôt qu’on se dirige vers une annulation pure et simple des deux dates parisiennes et non un report, déplorent pas mal de fans sur le site de référence Mylene.net.

D’autres avancent une question de logistique pour expliquer ces envois par la Poste. Les t-shirts présents dans les golden packs étant imprimés avec les dates des concerts au Stade de France, ils ne peuvent pas être utilisés pour une autre occasion…