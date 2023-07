Elton John explose le record de la tournée la plus rentable mais cela ne va pas durer : cette star va le pulvériser à son tour !

Mais ce bon vieil Elton pourrait ne pas rester recordman bien longtemps. Une petite jeunette de 33 ans seulement est en train de casser la baraque comme personne. Il s’agit de Taylor Swift qui fait un carton incroyable avec son The Eras Tour. Non contente de pulvériser tous les records dans les charts, en termes de ventes et sur les plateformes de streaming, sa tournée devrait dépasser le milliard de dollars de revenus. Du jamais-vu dans l’histoire ! Les fans du Vieux Continent se sont ruées sur la billetterie. Des dates ont été ajoutées, notamment à Paris (mais toujours rien à Bruxelles…). Tout cela fait grimper les estimations de la recette à 1,4 milliard !

L’Australie mise sur Taylor Swift pour relancer son économie

Et encore, c’est sans tenir compte de ce qui se passe en Océanie. Taylor Swift y a aussi dévoilé des dates pour le début de l’année 2024. Quatre concerts à Sydney et trois à Melbourne. Soit plus que ce qui était initialement prévu. Même topo qu’aux États-Unis et en Europe : la billetterie est prise d’assaut. Retombées financières escomptées : quelque 600 millions de dollars ! Une bénédiction pour l’Australie dont l’économie fait grise mine et qui espère connaître un coup de boost grâce à la star américaine.

L’engouement est tel dans la région que la compagnie Air New Zeland a décidé d’augmenter le nombre de vols vers l’Australie pour permettre aux fans néo-zélandais de se rendre sur le continent afin d’assister à l’un des concerts programmés. 2 000 sièges supplémentaires ! “Quand les dates du Eras Tour ont été dévoilées, nous avons constaté une forte augmentation de la demande pour le dernier jour de notre vente Tasman, avec plus de 3 500 Kiwis (Néo-Zélandais, NdlR) réservant des vols pour coïncider avec les dates de concert”, a expliqué un représentant de la compagnie.

La moitié des habitants de la planète veulent se rendre à ses concerts

La venue de la star à Singapour suscite aussi un engouement inimaginable. Elle s’y produira à 6 reprises dans le stade national d’une capacité de 55 000 places. Soit 330 000 tickets pour une ville qui compte 5,5 millions d’habitants. Le nombre de requêtes lors de la mise en vente des places, a été de 22 millions ! Quatre fois la population de la ville. Elle aurait pu remplir 4 000 fois le stade ! C’est du jamais-vu dans l’histoire de la musique.

En octobre dernier déjà, la mise en vente des places pour la manche américaine de sa tournée avait déjà fait exploser les serveurs de Ticketmaster provoquant la colère des fans. Ceux-ci avaient enregistré 3,5 milliards de requêtes ! C’est-à-dire la moitié de la population de la planète… Inutile de dire que nombre de celles-ci étaient le fait de bots, c’est-à-dire des robots.

Avec 134 dates au compteur à ce jour, The Eras Tour s’impose aussi comme la plus grande tournée jamais réalisée par Taylor Swift. Son Fearless Tour, en 2009-2010, en comptait déjà 118. Pour le record de la tournée la plus longue, Taylor Swift a encore du travail. Le Farewell Yellow Brick Road d’Elton John en compte 278. Le + Tour d’Ed Sheeran, en 2017-2019, en totalisait 255.

Il n’y a pas à dire, la reine de la pop aujourd’hui, c’est incontestablement Taylor Swift. Elle est sur une autre planète.