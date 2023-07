Un dernier baroud d’honneur pour les Eagles et leur “Hotel California” fermera définitivement ses portes

Une surprise figure dans le casting du groupe : le retour de Deacon Frey, fils du défunt cofondateur de The Eagles, Glenn Frey. Il avait quitté la formation après 4 années d’actif au chant, aux chœurs, à la guitare et aux claviers. De la formation originale, il ne reste plus que l’indéboulonnable Don Henley. Il sera entouré de Joe Walsh arrivé en 1975, de Timothy B. Schmit présent depuis 1977, et de Vince Gill qui a rejoint le groupe en 2017, comme Deacon Frey.

En revanche, pas de trace de Don Felder qui avait intégré la formation en 1974 et revendique avoir apporté le titre “Hotel California”. Il avait été congédié en 2001 et avait répliqué en poursuivant en justice ses anciens camarades avec deux procédures, accusant notamment Don Henley et Glenn Frey de s’être attribués des profits supérieurs aux autres membres du groupe. L’affaire a fini par se régler à l’amiable sans qu’on sache jamais pour quel montant.

Cela fait 52 ans que The Eagles usent les cordes de leurs guitares sur les scènes du monde entier. Tout le monde connaît leur chanson la plus emblématique : “Hotel California”, parue en 1976 sur l’album du même nom. Grammy Award du meilleur enregistrement de l’année en 1978 pour la chanson, et 32 millions d’exemplaires vendus pour l’album ! Jolie entrée en matière pour Joe Walsh qui y a fait ses premières armes avec ses nouveaux compagnons de route.

Hotel California est leur plus grand succès ? Pas du tout. Deux ans avant la parution de ce tube, ils ont sorti une première compilation intitulée Their Greatest Hits, rassemblant leurs succès de 1971 à 1975, dont “Take It Easy” et "Deseperado". 42 millions de copies écoulées ! Il a longtemps été le disque le plus vendu au monde avant que l’arrivée du streaming ne vienne changer la donne. Désormais, c’est Thriller de Michael Jackson qui tient le haut du pavé.

En revanche, ce que la révolution numérique n'enlèvera jamais à la compilation, c’est son titre de premier album à avoir été certifié disque de platine par la Recording Industry Association of America (RIAA). Une certification reçue à 38 reprises rien qu’aux États-Unis ! C’est toujours le disque le plus vendu de l’histoire dans le pays, tandis que Hotel California se classe troisième avec 26 certifications comme disque de platine.