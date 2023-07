David Guetta entre dans l'histoire

David Guetta n’a pas dit son dernier mot. À 55 ans, le DJ Français a plus que de beaux restes. Après des années passées à jouer les montagnes russes question succès, il a retrouvé les sommets des charts l’an dernier avec son tube “I’m Good (Blue)”. Rebelote cette année avec “Baby Don’t Hurt Me”, sa revisite du hit “What Is Love” d’Haddaway réalisée en compagnie de la chanteuse britannique Anne-Marie et du rappeur américain Coi Leray. Depuis la sortie du titre le 6 avril, il a déjà enregistré plus de 142 millions d’écoutes sur Spotify et s’impose comme un des tubes de l’été.