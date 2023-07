DJ Daddy K se confie : “Après 20 ans, je quitte Radio Contact !”

Et on ne compte plus les artistes et stars que Daddy K a reçus dans son émission. “On a eu tout le monde : de Rihanna à Stromae en passant par Damso, Booba, Rohff, Hamza, etc. De l’ancienne à la nouvelle école. C’est vraiment une fierté, se souvient celui qui a aussi rencontré Beyoncé. Quand on a parcouru les archives, on voit qu’on a eu George Clooney au téléphone, P. Diddy, Rick Roos, Fat Joe, etc. On a aussi des anecdotes à la pelle comme le jour où on a fait chanter Soprano en flamand en studio. Ou quand un des membres de Sugar Hill Gang – qui nous ont fait un Rapper’s delight en live – s’endort pendant l’interview à cause du décalage horaire. Des moments cultes qu’aucune émission belge n’a faits.” Son (petit) regret ? “De ne pas avoir su inviter Rum DMC dont je suis un grand fan mais que j’ai quand même pu rencontrer.”

Pourquoi quittez-vous la radio ?

”Parce que, pour moi, la boucle est bouclée. Ma mission de vie, entre guillemets, est accomplie. C’est la raison pour laquelle je pars. On a accompli quelque chose. On arrive au bout d’une aventure qui, pour moi, était magnifique. Je trouve donc qu’aujourd’hui, il faut tourner la page et partir vers d’autres challenges. En tout cas, moi, je suis un homme de challenges qui aime me remettre en question. Et j’aime repartir à zéro et tout recommencer. J’ai envie de nouvelles aventures.”

On vous retrouvera néanmoins toujours en festivals cet été ?

”Oui, bien sûr. Si j’arrête la radio, c’est aussi parce que je suis débordé au niveau des festivals, une quarantaine cet été. Et ça, c’est une chance incroyable. Après plus de 35 ans de carrière, être toujours sollicité – même par Tomorrowland – à ce point, ça fait chaud au cœur. Surtout à mon âge ! 55 ans bordel !” (sourire)

"Ma maman est très malade... c'est aussi pour cela que j'ai besoin d'un break"

Penseriez-vous aussi à votre santé… à lever le pied ?

”Oui, clairement. Il faut lever le pied car, à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Il y a le fait, aussi, que ma maman est très malade… elle a le cancer. J’essaye donc d’être un maximum présent pour elle. C’est pour cela que j’ai besoin de ce break aussi. Je devais choisir entre la scène et la radio… Et je préfère quitter la radio alors qu’on est au sommet avec une belle fin d’histoire sur les 20 ans d’émissions. Même si cela fait 23 ans que je suis sur radio Contact mais 20 ans qu’on a lancé Contact Urban. Je quitte donc Radio Contact en les remerciant et il n’y a aucune animosité ni malentendu. La direction a compris mon choix. Ils m’ont toujours laissé carte blanche et ils savent que si j’ai envie de tester d’autres choses, on continuera de collaborer ensemble. De près ou de loin, leur porte, comme la mienne reste ouverte. RTL reste quand même ma première famille. C’est au-delà d’un boulot, c’est une amitié. Ce sont plus que des collègues. C’est vraiment une page qui se tourne, un livre qui se referme pour en réécrire un autre.”

Quel sera l’après justement ?

”Il y a des envies, des opportunités d’autres médias. Mais, pour le moment, je mets ça de côté. Je veux souffler un peu et m’occuper de ma maman. Après, on verra. Aucune porte n’est fermée en tout cas. Une seule chose est sûre : vous n’avez pas fini de m’entendre !” (sourire)

Trophée Dj Daddy K Contact Urban ©D.R.

Un dinosaure des platines toujours à la page

Du haut de ses 55 ans, certains le considéreraient presque comme un dinosaure dans le milieu. “Ce qui est assez drôle, nous répond dj Daddy K, c’est qu’il y a beaucoup de respect par rapport à mon histoire, mon parcours et mon ancienneté. Et, parfois même, un peu de concurrence. Dans le sens où certains jeunes ne connaissent pas mon passé et me prennent vraiment pour un concurrent actuel. C’est donc toujours bon signe. Dans le sens où c’est une concurrence saine. Ce n’est pas malsain, plutôt bon enfant.” Le kid de Molenbeek s’explique : “Cette envie de toujours vouloir montrer qu’on est le meilleur, qu’on est toujours dans la course et être reconnu par ses pairs, ça fait toujours plaisir. Tant que la santé me le permet, je continuerai donc à performer et faire sauter des gens. Voire même sauter moi-même (sourire) car c’est le public qui me porte.”

Son secret de longévité ? “La sincérité avec le public. C’est une passion, au départ, que tu transmets et partages avec le public. Mais il y a une vraie histoire d’amour qui ne s’explique pas entre les fans de la première heure qui m’ont connu avec Benny B et ceux de la radio avec qui on a ouvert les portes du rap en Belgique dans la continuité de Benny B.” Et de conclure : “Il y a une authenticité avec le public qui ne s’explique pas si ce n’est que je suis resté moi-même durant toutes ces années. C’est peut-être ça le secret d’une longue carrière. Et peut-être aussi, mais alors vraiment un petit peu, un petit peu de talent.” (sourire)