Les Ardentes 2023: Kendrick Lamar offre un show hallucinant, un premier jour marqué par des concerts XXL (PHOTOS)

On a beaucoup écrit que le public était très jeune aux Ardentes, depuis sa mue hip-hop. C’est une réalité, mais cette année, l’audience semble plus variée et disparate. Peut-être parce qu’on est jeudi. Ou que la tête d’affiche du jour se surnomme K.Dot.

King Kendrick

Charisme : « Qualité d’une personne qui a le don de plaire, de s’imposer, dans la vie publique. » Cette simple définition pourrait à elle seule résumer le show de Kendrick Lamar hier soir aux Ardentes. Ou doit-on l’appeler King Kendrick maintenant ? Arrivé comme un comédien monte sur scène - d’un pas déterminé, mais sans mise en scène - le rappeur originaire de Compton a mis la foule à genoux d’entrée de jeu.

Conquérant, du haut de ses Nike Cortez argentées et d’un pantalon large trois-quarts (peut-être ramené dans ses valises du défilé Chanel auquel il assistait à Paris quelques jours plus tôt), l’artiste de 36 ans propose un seul en scène pour ouvrir cette performance. Il est la tête d’affiche qui clôture cette première journée des Ardentes cru 2023 et il le sait pertinemment. Plus qu’un spectacle, c’est un tableau qu’il nous offre.

Plus fort encore, il profite de l’opportunité que lui offre son statut pour proposer un live ambitieux et détonant, allant jusqu’à inclure une chorégraphie de danse contemporaine pour soutenir ses mots, portés par des danseurs grimés à l’effigie du chanteur. Sans doute qu’il y a une métaphore derrière tout cela, il est trop tôt (ou trop tard, c’est selon) pour que notre cerveau en comprenne l’amplitude. Une chose est sûre : aucun autre artiste l’affiche ce jeudi n’aurait pu proposer un tel mélange des styles. De la danse contemporaine chez Soolking, Headie One ou Naza ? Faudrait leur souffler l’idée et filmer leur réaction. Du hip-hop additionné à du rock, un flow ciselé mis en exergue par des corps qui déambulent et une véritable peinture en toile de fond : c’est de l’art.

Les Ardentes, jour 1

Une histoire intime

« Hello, new world, all the boys and girls. I got some true stories to tell. » Sur les paroles de N95, Kendrick Balance l’artillerie lourde et réveille les passions : à tel point qu’un allumé des premiers rangs décide de mettre littéralement le feu avec un fumigène rouge vif. Ambiance stade de foot pour un concert qui enchaîne les contrastes et mélange énormité, dans son envergure et intimité du discours. Très bon point pour les fans de longue date que nous sommes, le rappeur n’a pas hésité à inclure ses classiques à la setlist de ce show : King Kunta, Money Trees ou encore Swimming Pool ont fait vibrer plus que de raison nos cordes vocales et nos souvenirs.

C’est que Kendrick Lamar a une relation très particulière avec Les Ardentes (et peut-être qu’il l’ignore d’ailleurs), mais c’est son booking et son concert en 2015, alors encore sur la plaine de Coronmeuse, qui a entamé le virage hip-hop du festival. Une folie qui avait coûté la coquette somme de 500.000 euros à l’époque, mais un vrai calcul stratégique pour définir ce qu’allait devenir le festival aujourd’hui. Il y a donc toute une symbolique derrière son concert de ce jeudi soir, terminé une petite vingtaine de minutes trop tôt, mais on l’excusera.

Le pouvoir d'attraction d'Aya aux Ardentes ©Mathieu Golinvaux

Le pouvoir d'attraction d'Aya

Quelques minutes plus tôt, c’est un tout autre spectacle qui se jouait sur la scène Big Eye pour une artiste qui aurait pourtant eu l’envergure de se produire sur la Main (mais on imagine que c’est un souci de programmation et de fluidité des foules) j’ai nommé : Aya Nakamura. Très franchement, on n’attendait pas grand-chose de ce concert, à force de l’avoir vue à de nombreuses reprises sur scène sans que rien ne se passe. Sauf que cette fois, la magie a opéré et Aya nous a bluffés.

Débarquée dans une mini robe blanche qui semblait taillée sur mesure, la chanteuse a montré d’emblée son bonheur d’être là. Smile extra-large et extra-confiance en elle, l’auteure de DNK a ouvert les hostilités comme il se doit sur Haut Niveau. Un pouvoir d’attraction incroyable ce morceau : en quelques mesures à peine, nous sommes passés de l’extrémité de la foule aux premiers rangs, tant le public s’est massé derrière nous à l’appel de sa voix.

Au contraire de la majorité des artistes présents aux Ardentes, Aya Coco Danioko de son vrai nom a choisi la formule XXL et a ramené avec elles musiciens, danseurs et choristes. De quoi donner encore plus d’ampleur à la ribambelle de tubes qu'elle possède dans son répertoire et qu’elle nous a déroulée, généreuse : Baby, Pookie, SMS, Djadja… C’est pas pour rien qu’elle est l’artiste francophone la plus écoutée au monde.

« Est-ce que ça va Liège ? J’espère qu’on va passer un bon moment ensemble, on a commencé à 40% » Jolie transition pour balancer son titre… 40%. Un vrai bon moment avec une petite déception tout de même, celle qu’Hamza ne l’ait pas rejointe pour interpréter le morceau Dale alors qu’il se trouvait à 50 mètres dans les coulisses.

Hamza aux Ardentes ©Mathieu Golinvaux

La sauce épicée d'Hamza

Pareil dans l’autre sens d’ailleurs, puisque le rappeur a interprété seul ce morceau sur la Main Stage le show d’avant. Un concert assuré en mode solo, sans backeur, sans rien. Une jolie performance qui fait résonner les voix d’un public bouillantissime de pouvoir enfin s’approprier en live le dernier album de l’artiste belge : Sincèrement. Son troisième et meilleur projet jusqu’ici, de notre humble avis. Mais pas que, Hamza a enchaîné les titres piochés ça et là dans discographie. Au bout de la nuit, Sadio, Atasanté, Pilote, Tsunami… On en a pris pour nos oreilles avec ce concert. Quel bonheur de voir ces titres prendre vie, portés par le public, qui en a profité pour se livrer à tous les pogos possibles et imaginables. Un show clôturé par un trio gagnant, ses feats avec Damso : God Bless, BXL Zoo et enfin Nocif. La prochaine fois, avec le Dems en personne ?