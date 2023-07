Les Ardentes 2023: on vous raconte l’ouverture des portes (et on a déjà perdu nos potes)

On va pas se mentir, on comprend la surexcitation générale : l’affiche est monstrueuse. En tout, c’est plus de 220.000 festivaliers qui se sont donnés rendez-vous pour applaudir, en vrac Kendrick Lamar, Aya Nakamura, Niska, Central Cee, Travis Scott, Metro Boomin, Gazo, SDM et des dizaines d’autres. Et pour être certains d’investir le carré d’herbe le plus frais du camping pour y planter leur tente, des milliers d’aficionados sont déjà arrivés hier, soit mercredi. Pluie battante, vents forts et dégaine k-way : la météo n’était clairement pas au beau fixe ce 5 juillet. Mais même des conditions météorologiques défavorables ne pourraient pas nuire à l'ambiance des participants de cette année aux Ardentes cru 2023.

La première journée des Ardentes a débuté dans l’excitation générale ©Mathieu Golinvaux

Des artistes internationaux et des découvertes

L’affiche internationale a attiré un public jeune (moyenne d’âge 18 ans) et très varié : plus de 33% des tickets ont été vendus en France. Ce qui explique une omniprésence des médias français, comme Konbini, Brut, Booska P ou Camino. Une programmation XXL qui titre sur des gros noms, mais qui propose aussi un lot d’artistes quali en développement comme HD La Relève, Rowjay, Mairo, Ninette ou encore Don Fuego et ça c’est plutôt réjouissant.

Alors oui, c’est certain, on est loin de l’ambiance bucolique des Ardentes version 2019, alors installées sur leur site de Coronmeuse. Mais cette nouvelle envergure, l’immense Main Stage et ce site de Rocourt inauguré l’an dernier pour permettre à deux fois plus de festivaliers d’arpenter les plaines de l’évènement ont clairement gagné en prestance. Malgré les dizaines de milliers de personnes qui se pressent déjà pour cette première journée, la fluidité est de mise. Les accès ont été repensés, l'espace entre les scènes est plus éloigné, on dit bravo. Une grosse machine qui peut désormais se targuer de faire partie du trio de tête des festivals du plat pays, à savoir : Rock Werchter, Tomorrowland et Les Ardentes.

À lire aussi

La réputation du festival n’est plus à faire : le vocabulaire des concerts y trouve un terrain particulièrement réceptif : pogos, stage dive, mosh pits… Autant de mots qui vous rappellent forcément un souvenir si vous êtes un habitué des lieux. Et ce n'est pas Luidji et sa marée humaine qui dira le contraire. C’est que le public des Ardentes sait comment réserver un accueil chaleureux aux artistes. Une affirmation qui se confirme même lorsqu’il y a des annulations et que d’autres noms débarquent en dernière minute pour assurer le show. C’était le cas par exemple en 2019, quand Vald a répondu présent après l’annulation coup sur coup de Lil Uzi Vert, puis de Offset. Débarqué sur "On m’a appelé à midi pour savoir si je voulais jouer à Liège à 19h, évidemment que j’allais venir foutre le bordel " le rappeur français a effectivement retourné la foule, qui semblait finalement ravie de ce changement de programme.