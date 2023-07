À lire aussi

Le problème a démarré quand plusieurs festivaliers se sont plaints d’intoxications après avoir bu l’eau distribuée dans les campings. L’organisation aurait déclaré qu’il n’y a que 7 cas d’indigestion sur les 25.000 campeurs mais Twitter montre une colère non négligeable de la part des festivaliers. Nombre d’entre eux se sont alors plaints de la fermeture des points d’eau.

Une festivalière a d’ailleurs expliqué être tombée malade et avoir dû quitter le festival après quelques heures et rapporte que plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées dans le même cas.

Les Ardentes ont réagi en faisant baisser le prix de l’eau, qui était vendue à 2,50 euros, à 1 euro pour la durée du festival.

Le porte-parole s’exprime

Le porte-parole du célèbre festival, Jean-Yves Reumont, a fourni des explications : “Un problème technique ne nous a hélas pas permis d’ouvrir hier les 3 points d’eau prévus sur le site, explique-t-il. Nous avons donc passé l’eau à 1 € (prix coûtant pour nous) dans les bars. Cela est donc réglé également aujourd’hui avec les points désormais ouverts dès maintenant. Et nous laissons l’eau à 1 € dans les bars en plus. Nous avons vu passer un tweet concernant une indigestion mais la police et les services de secours nous renseignent : “Troubles intestinaux/maux de ventre : 8 mercredi au camping, 8 jeudi au camping et 2 aux postes médicaux sur site, rien aujourd’hui.” Tout roule au vu du nombre de campeurs et de festivaliers”