Cauchemar pour Les Ardentes, ouf de soulagement pour LaSemo, Brossela et le Baudet’stival: tous les festivals n'ont pas été logés à la même enseigne

Les Ardentes n’avaient pas besoin de ça. Après la polémique sur les points d’eau en insuffisance et celle sur le jet de joints dans le public par un rappeur, le festival liégeois a été contraint de fermer ses portes un jour plus tôt. La faute à la menace orageuse et à la décision des forces de sécurité qui n’ont pas voulu prendre le moindre risque. Un coup dur pour les festivaliers qui avaient hate de voir Fresh, Booba ou DJ Snake sur scène.