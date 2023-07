La météo ruine les rêves de dizaine de milliers de festivaliers: "Cette décision liée aux conditions extrêmes nous déchire le cœur"

La décision a été annoncée dans un communiqué de la police liégeoise avant l’ouverture du site. Les festivaliers qui devaient se rendre aux Ardentes ont été priés de ne pas venir, les portes resteront closes. De quoi susciter le mécontentement de ceux qui étaient déjà en route. Certains n’ont pas hésité à manifester leur colère sur les réseaux sociaux, jugeant que prévenir une heure avant l’ouverture, c’était trop tard. Rappelons toutefois que les orages sont très peu prévisibles, tout comme leur développement. Difficile dans ces conditions de blâmer les organisateurs ou les forces de l’ordre.

Voici le communiqué publié sur le site du festival:

"En raisons des prévisions météo, et suite à une décision des autorités, nous ne pourrons pas ouvrir Les Ardentes aujourd’hui. Ne vous rendez pas sur le site du festival. Voici le communiqué de la police et les infos pratiques :"En raison des prévisions IRM (pluie, grêlons, vents importants) et après analyse de risque par les différentes disciplines, le comité de coordination réuni à l’Hôtel de Police sous la présidence de Monsieur le Bourgmestre de Liège, invite tous les festivaliers à ne pas se rendre sur le site des Ardentes. Celui-ci n’ouvrira pas ses portes aujourd’hui. Les campeurs sont invités à quitter le camping dans le calme. Des navettes de bus sont organisées pour acheminer les campeurs vers la gare des Guillemins. Les trains pour les festivaliers s’arrêteront à la gare de Guillemins et non à Ans . Un point de prise en charge pour les personnes qui viennent rechercher en voiture les festivaliers est prévu à Vottem, rue verte voie, sur le parking du magasin Aldi."Cette décision liée aux conditions extrêmes nous déchire le coeur comme vous, mais votre sécurité est le plus important pour nous ! Nous vous tiendrons informés de modalités liées à la billetterie au plus vite."

C’est un coup dur pour l’équipe des Ardentes mais aussi, bien entendu, pour les dizaines de milliers de festivaliers qui étaient attendus ce dimanche à Liège avec une affiche d’enfer. Fresh, Booba et DJ Snake étaient attendus…

Les gens installés dans le camping du festival ont été priés de plier leurs tentes et de rentrer chez eux.

Brossela en sursis, LaSemo évacue préventivement

À Bruxelles aussi, les orages font planer le doute sur la tenue du Brossela organisé dans le parc d’Osseghem, à l’ombre de l’Atomium. Tous les bois et parcs de la capitale ont été fermés. Le festival n’ouvrira certainement pas ses portes à l’heure prévue. Les organisateurs espèrent pouvoir le faire entre 18 heures et minuit, quand le plus gros des orages sera passé. Verdict vers 15 heures.

En revanche, les organisateurs de La Semo, dans le parc d'Enghien, ont décidé d'évacuer préventivement le site. L'organisation espère pouvoir rouvrir plus tard dans la journée: "Une fois que la sécurité de tous sera garantie".

La tragédie du Pukkelpop 2012 est dans toutes les mémoires

On s’en souvient, la météo avait provoqué une tragédie en 2012. Un violent orage s’était abattu sur Kiwiet, dans les environs d’Hasselt, là où se tenait la première journée du Pukkelpop. Bilan : 5 morts et 140 blessés dont une dizaine était dans un état grave. Les images prises cette journée-là étaient dantesques. Deux scènes s’étaient effondrées, tuant et blessant de nombreuses personnes.

Le chaos qui a suivi avait été accentué par le fait que le réseau GSM avait été immédiatement saturé. 60 000 à 65 000 personnes étaient alors présentes sur le site du festival tentant de retrouver les leurs, appelant les secours ou essayant plus simplement de prévenir leurs proches qu’ils allaient bien.

Sans perdre une minute, les organisateurs avaient alors annulé l’ensemble du festival qui devait se tenir sur 4 jours.