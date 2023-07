L’annulation de la dernière journée des Ardentes à Liège: “Une sage décision quand on a vécu le drame du Pukkelpop en 2011”

À lire aussi

Elle était sur place au moment ou la violente tempête s’est abattue sur le festival limbourgeois provoquant la mort de 5 personnes sur le site et 140 blessés, dont une dizaine dans un état grave. Elle en a la chair de poule à la seule évocation des événements. “J’ai cru que j’allais mourir”, confie-t-elle.

”C’était une des premières fois que je couvrais le festival pour Moustique. J’allais voir le concert de Miles Kane qui devait avoir lieu sous le chapiteau en face de la main stage. Je venais de traverser la plaine et il commençait à dracher. Sous le chapiteau, j’étais en front stage parce que je devais aussi prendre des photos quand la tempête a éclaté. La foule essayait de venir se réfugier car ça commençait à taper très fort. Les tendeurs du chapiteau lâchaient les uns après les autres. L’écran près de la scène est tombé.”, explique-t-elle.

”Tous les gens essayaient de monter sur scène parce qu’il n’y avait pas moyen de sortir autrement. C’était très flippant de se retrouver dans cette situation. Quand la tempête s’est éloignée, c’était la désolation la plus totale. Tout le monde était abasourdi et se demandait ce qui venait de se passer. Il y avait des branches d’arbre par terre, des installations à moitié écroulées. C’était apocalyptique. J’avais eu ma mère au téléphone juste avant que la tempête n’éclate, puis le réseau GSM a sauté et elle n’a plus eu de nouvelles de moi pendant quelques heures alors que je venais de lui dire que je flippais. Il n’y avait plus moyen de contacter les gens. C’était le chaos. Après avoir vécu des choses comme ça, on se dit que c’est une sage décision que d’avoir annulé cette journée aux Ardentes.”