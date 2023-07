Le Dour Festival nouveau est annoncé et ça va chauffer

Personne, dans le secteur, n’était donc certain de voir le public massivement reprendre ses vieilles habitudes en 2022. "On a vraiment stressé jusqu’à la dernière minute" poursuit Mathieu Fonsny. "Une semaine avant le festival, on était sur une assistance en nette baisse. Puis la vente de billets a explosé, les gens sont venus, et, malgré un line up un peu remanié, l'ambiance de Dour s'est recréée".

"Le groupe Casual Gabberz qui clôturerait le festival dans un chapiteau de 7000 places s'est retrouvé face à 15 000 personnes" poursuit le programmateur "Angèle, qui n’est pas exactement dans l’ADN alternatif du festival, a fait un raz-de-marée. Et puis il a tout le reste, cette magie propre à Dour. Tu ne sais pas ce qu’il se passe dans la tête des gens, mais, à un moment donné, un gars met une chaise de camping sur sa tête, d’autres suivent, et ça finit par créer une communauté qui se rebaptise le "Front de libération des chaises de camping".

Onze mois plus tard, le délire se poursuit : le Front en question existe encore et vient de relancer sa communauté en ligne. Né dans le camping à 6h du matin lorsqu'un festivalier a décidé que les chaises méritaient elles aussi d'être "libres" et de ne pas devoir systématiquement soutenir des paires de fesses, "le Front" devrait donc bel et bien marquer son grand retour cette année.

Garage, punk, electro, rock, reggae...

Pléthorique, comme le veut la tradition, cette programmation 2023 a tout d'une célébration, et s'offre même un retour aux classiques. "On a remis de la Drum&Bass sur la Redbull Elektropedia pour une soirée" poursuit Mathieu Fonsny "et on a réintroduit une scène consacrée au Rock. Le "Cannibal Stage" ayant disparu, on propose désormais le "Garage" : un club de 1500 personnes à l’esprit rock&roll, qui célèbre chaque jour un sous-genre. Le jeudi, on retrouve de grands habitués de Dour comme Do or Die, Punish Yourself ou Tagada Jones. Le vendredi est un peu plus pop rock et contemporain avec une formation comme Clockworks. Le samedi, on est dans le dur avec Hangman's Chair ou Birds In Row, et le dimanche on a une journée Garage rock (The Psychotic Monks, Ambassade,…)".

Le festival n’a jamais totalement misé sur les têtes d’affiche, mais sa Mainstage s’offre quant à elle quelques beaux noms rassembleurs : Lomepal, Damso et Orelsan en rap, Deus et Phoenix en rock, Paul Kalkbrenner, The Blaze et l’immense Aphex Twin en musiques électronique. "Quand tu y ajoutes des artistes comme Peggy Gou, Pedro Winter, Overmono ou Brutalismus 3000, ça fait un gros line up électronique, quand même" s’enthousiasme Mathieu Fonsny. "Aphex Twin n'est pas vraiment en tournée, il a programmé quelques dates qu’il avait envie de faire. Vous imaginez bien que tous les festivals étaient dessus" poursuit-il. "On est particulièrement fiers de sa venue à Dour parce que ça s’est fait sur le volet humain, pas parce qu’on a ouvert notre portefeuille. Pour moi, c’est la tête d’affiche ultime du festival".

Impressionnantes, les images du show AV d'Aphex Twin au festival Sonar de Barcelone, laissent présager un immense show de clôture le dimanche soir. Pour le reste, difficile de revenir en détail sur le line up et ses 250 artistes. Citons en vrac Zola, Tiakola, Denzel Curry ou Lorenzo en rap, Patrick Mason, Solomun, Tale Of Us, Caribou (et Daphni) ou Mall Grab en musiques électroniques. Sans oublier quelques jolis petits coups, comme la venue de Romy (ex The XX), Boy Harscher, The Soft Moon, La Femme, Pongo, 070 Shake, Flavien Berger, Acid Arab, et beaucoup d'autres. Comme chaque année, juillet sera enflammé. Et comme chaque année : bien faire dodo la semaine avant.

Dour Festival, du 12 au 16 juillet, 70€ par jour, 195€ les cinq jours.