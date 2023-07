Après avoir évoqué sur scène le lynchage d’Emmanuel Macron, Izïa, la fille de Jacques Higelin, est privée de concert

L’affaire fait grand bruit en France depuis ce week-end. La semaine dernière, lors d’un concert donné à Beaulieu-sur-Mer pendant le festival Les Nuits guitare, Izïa avait publiquement évoqué le lynchage d’Emmanuel Macron en parlant d’une “piñata humaine géante” qu’elle appelait à frapper avec des bâtons portant des clous à leur bout et que tout se termine dans “un feu de Bengale de joie, de chair vive et de sang. On le foutrait à terre.”