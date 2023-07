Depeche Mode de retour en Belgique en 2024 !

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Et ce ne sont pas les fans de Depeche Mode qui vont s’en plaindre. Après leur passage plus que remarqué au Sportpaleis d’Anvers le 20 mai dernier, le groupe a programmé une nouvelle date en Belgique. Rendez-vous le 6 février 2024, toujours à Anvers et dans le Sportpaleis.